Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda yıllık yüzde 6,9 azaldı

TÜİK verilerine göre temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 6,9 azaldı, aylık bazda ise yüzde 36,1 arttı.

Ay içinde kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3’ünü motosiklet, yüzde 41,3’ünü otomobil, yüzde 10,9’unu kamyonet oluşturdu. Kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçların toplam payı ise yüzde 3,5 oldu.

Aylık bazda yüzde 36,1 artış

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,1 arttı. En yüksek artış yüzde 162,8 ile özel amaçlı taşıtlarda, en yüksek azalış ise yüzde 43,5 ile traktörlerde görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında, özel amaçlı taşıt kaydı yüzde 127,1, kamyonet kaydı yüzde 20 arttı. Ancak traktör, kamyon, minibüs, otobüs, motosiklet ve otomobil kayıtlarında düşüş yaşandı.

Toplam taşıt sayısı 32,6 milyona ulaştı

Temmuz ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 20,8’ini motosiklet, yüzde 14,8’ini kamyonet, yüzde 7’sini traktör oluşturdu.

Aynı dönemde 106 bin 407 otomobilin kaydı yapıldı. Bu otomobillerin marka dağılımında Renault (%10,7), Fiat (%8,5), Volkswagen (%8,0) ilk üçte yer aldı.

Ocak-temmuz dönemi: Yüzde 12,4 azalış

2024’ün Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212 oldu. Trafikten kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 76,7 artışla 29 bin 159 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 45,6’sı benzinli, yüzde 27’si hibrit, yüzde 17,2’si elektrikli, yüzde 9,2’si dizel, yüzde 1’i LPG’li oldu.

En çok tercih edilen renk: Gri

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2’si gri, yüzde 24,4’ü beyaz, yüzde 13,8’i siyah, yüzde 11,6’sı mavi renk oldu.