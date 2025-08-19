Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonunda son durum belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı haziran ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 oranında artarak -329,4 milyar ABD doları oldu.

Aynı ayda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2025 yılı 1. çeyrek dönemi sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 362,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 692,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para cinsinden varlıkları

Dış Ticaret işlemlerinden kaynaklanan ihracat alacakları yüzde 5,9 oranında artarak 56,0 milyar ABD doları olurken, bankaların yabancı para cinsinden varlıkları da yüzde 4 oranında artarak 46,9 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri bir önceki çeyrek sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,4 oranında artarak 69,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1,7 oranında artarak 138,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 4,2 oranında azalarak 149,9 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

Hazine'nin DİBS yükümlülüklerinde azalış

Yükümlülükler altında Hazine’nin DİBS yükümlülükleri yüzde 23,4 oranında azalarak 12,1 milyar ABD doları oldu.

Bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle, 2025 yılı 1.çeyrek dönemine göre yüzde 0,9 oranında azalışla 204,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 oranında azalarak 116,7 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,4 oranında artarak 371,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.