TÜİK: İnşaat üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı
TÜİK verilerine göre, inşaat üretim endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 1,2, aylık bazda ise yüzde 4,5 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
Verilere göre bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 düşerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.
Aylık bazda ise inşaat üretiminde yüzde 4,5’lik düşüş kaydedildi. Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 geriledi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de aylık bazda yüzde 4,4 düştü.