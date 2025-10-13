TÜİK: Tavuk eti üretimi 230 bin tona yaklaştı, yumurta üretimi 1,68 milyar adet oldu

TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi ağustosta 229 bin 965 ton, yumurta üretimi 1,68 milyar adet oldu.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 7,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,7 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 azaldı.

Ocak–Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk eti üretimi yüzde 13,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8 arttı, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 9,3 azaldı.

Aylık bazda üretim geriledi

Bir önceki ay 239 bin 876 ton olan tavuk eti üretimi, ağustos’ta yüzde 4,1 azalarak 229 bin 965 tona geriledi.

Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 1 milyar 679 milyon 277 bin adede yükseldi.