TÜİK: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziranda yıllık yüzde 4,7 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 10 geriledi. Otomobil kayıtlarında Volkswagen ve Renault ilk sıralarda yer aldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7’sini motosiklet, yüzde 38,2’sini otomobil, yüzde 7,8’ini kamyonet, yüzde 3,1’ini traktör oluşturdu. Kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtların toplam içindeki payı ise yüzde 2,2 seviyesinde kaldı.

Toplam araç sayısı 32,4 milyona yaklaştı

Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 366 bin 546’ya ulaştı. Bu araçların yüzde 51,7’sini otomobiller, yüzde 20,6’sını motosikletler, yüzde 14,8’ini kamyonetler ve yüzde 7,1’ini traktörler oluşturdu.

Haziranda 72 bin otomobil trafiğe katıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 72 bin 361 otomobilin yüzde 8,3’ü Volkswagen, yüzde 8,1’i Renault, yüzde 6’sı Peugeot ve Fiat, yüzde 5,2’si Hyundai ve Toyota markalarına ait oldu. Skoda ve BYD yüzde 4,9 pay alırken, diğer markaların toplam payı yüzde 21,1 olarak gerçekleşti.

İlk yarıda kayıt sayısı yüzde 13,6 geriledi

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 düşerek 1 milyon 89 bin 741 adet oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 76,2 artarak 23 bin 801’e ulaştı. Böylece yılın ilk yarısında trafikteki toplam taşıt sayısında net 1 milyon 65 bin 940 adetlik artış kaydedildi.

Elektrikli ve hibrit araçların payı artıyor

İlk 6 ayda kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yüzde 46,3’ü benzinli, yüzde 27,3’ü hibrit, yüzde 16,2’si elektrikli, yüzde 9,3’ü dizel ve yüzde 0,9’u LPG’li oldu. Halihazırda trafikteki otomobillerin yakıt dağılımı ise yüzde 33,4 dizel, yüzde 31,1 LPG, yüzde 30,6 benzinli olarak sıralandı. Elektrikli araçların toplam otomobil parkı içindeki payı yüzde 1,6’ya, hibrit araçların payı ise yüzde 3,2’ye yükseldi.

Gri renk liderliğini sürdürüyor

Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,6’sı gri, yüzde 24,5’i beyaz, yüzde 13,2’si siyah ve yüzde 11,5’i mavi renkte tercih edildi. Gri renk, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüketicilerin ilk tercihi oldu.