Tüketici güven endeksi ağustosta arttı
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, temmuzdaki 83,5 seviyesinden ağustosta 84,3’e yükseldi. Tüketici güveni, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, temmuz ayında 83,5 olarak ölçülen tüketici güven endeksi, ağustos ayında yüzde 0,9 artarak 84,3 seviyesine yükseldi.