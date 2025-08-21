Türkiye’de 6,5 milyon genç ne eğitimde ne işte

Türkiye’de 6,5 milyon dolayındaki çalışma­yan ve eğitimde de ol­mayan genç nüfusun, dünya­daki belli başlı ülkelerin yak­laşık yarısının nüfuslarından daha fazla olduğu belirlendi. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun cinsiyete göre dağılımında oran kadın­larda açık farkla daha yüksek.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) son açıkla­dığı çeyrek dönemler bazın­da işgücü verileri, genç nüfus azalırken, bunun içinde eği­timde ve istihdamda olma­yanların sayısının ise arttığını ortaya koydu. Çalışma çağın­daki genç nüfus için genelde baz alınan 15-24 yaş grubun­daki nüfus bu yılın ikinci çey­reğinde geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 1,6 oranında 183 bin kişi azalarak 11 milyon 522 bine geriledi. Buna karşı­lık bu yaş grubu içinde ne eği­timde ne istihdamda olanla­rın sayısı yüzde 4,7 oranında 114 bin kişi artarak 2 milyon 550 bine yükseldi. Böylece 15-24 yaş grubu içinde istih­damda da iş hayatında da olmayanların oranı yüzde 20,8’den yüzde 22,1’e çıktı.

Bu yaş grubundaki çalış­mayan ve okumayan gençle­rin 920 binini erkek, 1 milyon 630 binini kadın nüfus oluş­turdu. Ne istihdamda ne eği­timde olanların bu yaş gru­bundaki erkeklerde yüzde 15,4 olan oranı, kadınlardaki ise yüzde 29,3 olarak ölçül­dü. 15-24 yaş grubunda oku­mayan ve çalışmayan gençle­rin 334 binin üniversite me­zunu olduğu dikkati çekiyor. En yüksek oran da erkeklerde yüzde 23,6, kadınlarda yüzde 30,6 ve toplamda yüzde 28’le yüksek eğitimlilerde.

24-29 yaş arasında 2 milyon kişi

Aynı konuda birçok ulusla­rarası istatistiki veride 15-29 yaş grubu da baz alınıyor. 24- 29 yaş aralığındaki 6 milyon 408 bin kişi de dahil edildiğin­de 15-29 yaş aralığındaki nü­fus 17 milyon 930 bine çıkı­yor. Bu aralıkta ne eğitimde ne istihdamdakilere 2 milyon 5 bin kişi daha ekleniyor ve top­lam sayıları 4 milyon 555 bi­ne, ilgili yaş grubundaki oranı da yüzde 25,4’e ulaşıyor. 15- 29 yaş aralığı baz alındığında da okumayan ve çalışmayan gençlerde en büyük bölümü 3 milyon 116 bin kişi ile ka­dın nüfus oluşturuyor. Bu yaş aralığında istihdam da eği­timde de olmayanların erkek­lerde yüzde 15,7 olan oranı ka­dınlarda yüzde 35,5’e çıkıyor.

15-34 yaş aralığında 6,5 milyonu aşıyor

Türkiye’de geç yaşlara sar­kan eğitim süreçleri ve işsiz­lik olgusu dikkate alınarak yaş üst sınırı 5 yıl daha yük­seltildiğinde; sayıya 1 milyon 952 bin kişi daha ekleniyor ve 15-34 yaş aralığında yer alıp ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı 6,5 milyonu aşarak adeta koca bir ülke nü­fusu oluşturuyor.

Bu yaş grubundaki toplam nüfus bu yılın ikinci çeyre­ğinde geçen yılın aynı döne­mine göre 184 bin kişi aza­larak 24 milyon 134 bine ge­rilerken, bunun içinde ne okuyan ne de çalışan gençle­rin sayısının ise 195 bin kişi artarak 6 milyon 507 kişiye ulaştığı dikkati çekiyor. 15-34 yaş aralığında ne istihdam­da ne eğitimde olanların ge­çen yıl ikinci çeyrekte yüzde 26 olan oranının bu yıl yüzde 27’ye çıktığı görülüyor.

Bu yaş aralığındaki oku­mayan ve çalışmayanların 1 milyon 823 binini erkekler, 4 milyon 684 bin kişi ile yakla­şık dörtte üçlük bölümü ise kadınlar oluşturuyor. 15-34 yaş aralığı baz alındığında bu kişilerin oranı ikinci çeyrek­lere göre erkeklerde yüzde 13,7’den yüzde 14,9’a, kadın­larda ise yüzde 38,6’dan yüz­de 39,5’e çıkmış bulunuyor.

88 ülke daha az nüfusa sahip

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülke bulunuyor. IMF veri tabanında yer alan nüfus sıralamasına göre bu ülke­lerden 88’i, Türkiye’deki ne eğitimde ne istihdam­da olan gençlerin sa­yısından daha az top­lam nüfusa sahip. Türkiye’de 6,5 mil­yonun üzerinde­ki okumayan ve çalışmayan genç nüfusa karşılık söz konusu ülke­lerden örneğin Bul­garistan’ın toplam nüfusu 6 milyon 317 bin, Singapur’un 6 milyon 77 bin, Dani­marka’nın 6 milyon 2 bin, Norveç’in 5 milyon 622 bin, Finlandiya’nın 5 milyon 612 bin, İrlanda’nın 5 milyon 498 bin, Yeni Ze­landa’nın 5 milyon 391 bin, Lübnan’ın 5 milyon 354 bin ve Kuveyt’in toplam nüfusu 5 milyon 112 bin düzeyinde.

Türkiye’de eğitimde de ça­lışma hayatında da olmayan gençlerin sayısı ayrıca Gürcis­tan, Moğolistan, Uruguay, Ka­tar, Ermenistan, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla.

Avrupa Birliği ortalamasının 2,5 katı düzeyinde

Avrupa Komisyonu bünyesinde yer alan, merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ise Türkiye ne eğitimde ne istihdamdaki gençlerin oranında Avrupa Birliği’ne (AB) üye, aday ve çevre 33 ülke içinde açık farkla birinci sırada yer alıyor. Eurostat’ın 2024 sonu durumunu yansıtan verilerine göre Türkiye’nin yüzde 25,9 olan oranı, 27 AB ülkesi ortalamasının yaklaşık iki buçuk katı düzeyinde. 27 üye ülke ortalamasında yüzde 11,1 olan söz konusu oran, Euro alanındaki 20 ülke ortalamasında da yüzde 11 düzeyinde.

Söz konusu ülkeler içinde Türkiye’nin en yakın takipçileri yüzde 20,1’le Bosna Herkes ve yüzde 19,4’le Romanya. Daha sonra yüzde 15,2 oranı ile İtalya, yüzde 14,9’la Sırbistan, yüzde 14,7 ile Litvanya, yüzde 14,2 ile Yunanistan, yüzde 12,9’la Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 12,7 ile Bulgaristan, yüzde 12,5’le Fransa, yüzde 12 ile İspanya, yüzde 11’le Estonya, yüzde 10,9’la Macaristan, yüzde 10,7 ile Letonya ve Slovakya, yüzde 10,6 ile Hırvatistan geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı diğer ülkelerde ise yüzde 10’un altında bulunuyor. Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 4,9’la Hollanda ve İzlanda, yüzde 6,3’le İsveç ve yüzde 6,8’le Norveç.