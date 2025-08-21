Türkiye’de 6,5 milyon genç ne eğitimde ne işte
Türkiye’de 6,5 milyon dolayındaki çalışmayan ve eğitimde de olmayan genç nüfusun, dünyadaki belli başlı ülkelerin yaklaşık yarısının nüfuslarından daha fazla olduğu belirlendi. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun cinsiyete göre dağılımında oran kadınlarda açık farkla daha yüksek.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı çeyrek dönemler bazında işgücü verileri, genç nüfus azalırken, bunun içinde eğitimde ve istihdamda olmayanların sayısının ise arttığını ortaya koydu. Çalışma çağındaki genç nüfus için genelde baz alınan 15-24 yaş grubundaki nüfus bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında 183 bin kişi azalarak 11 milyon 522 bine geriledi. Buna karşılık bu yaş grubu içinde ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı yüzde 4,7 oranında 114 bin kişi artarak 2 milyon 550 bine yükseldi. Böylece 15-24 yaş grubu içinde istihdamda da iş hayatında da olmayanların oranı yüzde 20,8’den yüzde 22,1’e çıktı.
Bu yaş grubundaki çalışmayan ve okumayan gençlerin 920 binini erkek, 1 milyon 630 binini kadın nüfus oluşturdu. Ne istihdamda ne eğitimde olanların bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 15,4 olan oranı, kadınlardaki ise yüzde 29,3 olarak ölçüldü. 15-24 yaş grubunda okumayan ve çalışmayan gençlerin 334 binin üniversite mezunu olduğu dikkati çekiyor. En yüksek oran da erkeklerde yüzde 23,6, kadınlarda yüzde 30,6 ve toplamda yüzde 28’le yüksek eğitimlilerde.
24-29 yaş arasında 2 milyon kişi
Aynı konuda birçok uluslararası istatistiki veride 15-29 yaş grubu da baz alınıyor. 24- 29 yaş aralığındaki 6 milyon 408 bin kişi de dahil edildiğinde 15-29 yaş aralığındaki nüfus 17 milyon 930 bine çıkıyor. Bu aralıkta ne eğitimde ne istihdamdakilere 2 milyon 5 bin kişi daha ekleniyor ve toplam sayıları 4 milyon 555 bine, ilgili yaş grubundaki oranı da yüzde 25,4’e ulaşıyor. 15- 29 yaş aralığı baz alındığında da okumayan ve çalışmayan gençlerde en büyük bölümü 3 milyon 116 bin kişi ile kadın nüfus oluşturuyor. Bu yaş aralığında istihdam da eğitimde de olmayanların erkeklerde yüzde 15,7 olan oranı kadınlarda yüzde 35,5’e çıkıyor.
15-34 yaş aralığında 6,5 milyonu aşıyor
Türkiye’de geç yaşlara sarkan eğitim süreçleri ve işsizlik olgusu dikkate alınarak yaş üst sınırı 5 yıl daha yükseltildiğinde; sayıya 1 milyon 952 bin kişi daha ekleniyor ve 15-34 yaş aralığında yer alıp ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı 6,5 milyonu aşarak adeta koca bir ülke nüfusu oluşturuyor.
Bu yaş grubundaki toplam nüfus bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 184 bin kişi azalarak 24 milyon 134 bine gerilerken, bunun içinde ne okuyan ne de çalışan gençlerin sayısının ise 195 bin kişi artarak 6 milyon 507 kişiye ulaştığı dikkati çekiyor. 15-34 yaş aralığında ne istihdamda ne eğitimde olanların geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 26 olan oranının bu yıl yüzde 27’ye çıktığı görülüyor.
Bu yaş aralığındaki okumayan ve çalışmayanların 1 milyon 823 binini erkekler, 4 milyon 684 bin kişi ile yaklaşık dörtte üçlük bölümü ise kadınlar oluşturuyor. 15-34 yaş aralığı baz alındığında bu kişilerin oranı ikinci çeyreklere göre erkeklerde yüzde 13,7’den yüzde 14,9’a, kadınlarda ise yüzde 38,6’dan yüzde 39,5’e çıkmış bulunuyor.
88 ülke daha az nüfusa sahip
Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülke bulunuyor. IMF veri tabanında yer alan nüfus sıralamasına göre bu ülkelerden 88’i, Türkiye’deki ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısından daha az toplam nüfusa sahip. Türkiye’de 6,5 milyonun üzerindeki okumayan ve çalışmayan genç nüfusa karşılık söz konusu ülkelerden örneğin Bulgaristan’ın toplam nüfusu 6 milyon 317 bin, Singapur’un 6 milyon 77 bin, Danimarka’nın 6 milyon 2 bin, Norveç’in 5 milyon 622 bin, Finlandiya’nın 5 milyon 612 bin, İrlanda’nın 5 milyon 498 bin, Yeni Zelanda’nın 5 milyon 391 bin, Lübnan’ın 5 milyon 354 bin ve Kuveyt’in toplam nüfusu 5 milyon 112 bin düzeyinde.
Türkiye’de eğitimde de çalışma hayatında da olmayan gençlerin sayısı ayrıca Gürcistan, Moğolistan, Uruguay, Katar, Ermenistan, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla.
Avrupa Birliği ortalamasının 2,5 katı düzeyinde
Avrupa Komisyonu bünyesinde yer alan, merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ise Türkiye ne eğitimde ne istihdamdaki gençlerin oranında Avrupa Birliği’ne (AB) üye, aday ve çevre 33 ülke içinde açık farkla birinci sırada yer alıyor. Eurostat’ın 2024 sonu durumunu yansıtan verilerine göre Türkiye’nin yüzde 25,9 olan oranı, 27 AB ülkesi ortalamasının yaklaşık iki buçuk katı düzeyinde. 27 üye ülke ortalamasında yüzde 11,1 olan söz konusu oran, Euro alanındaki 20 ülke ortalamasında da yüzde 11 düzeyinde.
Söz konusu ülkeler içinde Türkiye’nin en yakın takipçileri yüzde 20,1’le Bosna Herkes ve yüzde 19,4’le Romanya. Daha sonra yüzde 15,2 oranı ile İtalya, yüzde 14,9’la Sırbistan, yüzde 14,7 ile Litvanya, yüzde 14,2 ile Yunanistan, yüzde 12,9’la Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 12,7 ile Bulgaristan, yüzde 12,5’le Fransa, yüzde 12 ile İspanya, yüzde 11’le Estonya, yüzde 10,9’la Macaristan, yüzde 10,7 ile Letonya ve Slovakya, yüzde 10,6 ile Hırvatistan geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı diğer ülkelerde ise yüzde 10’un altında bulunuyor. Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 4,9’la Hollanda ve İzlanda, yüzde 6,3’le İsveç ve yüzde 6,8’le Norveç.