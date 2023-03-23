Tüketici güven endeksinde düşüş
Tüketici güven endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %2.9 düşüşle 80.1'e geriledi.
Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre tüketici eğilim anketi deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı.
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabilmekte.