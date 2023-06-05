Türkiye'nin risk primi 500 baz puanın altına indi
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni açıklanan kabine sonrası gerilemeye devam etti.
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olacağına yönelik beklentilerle geçen hafta 700’lü seviyelerden 598 puana gelen CDS, beklentinin karşılanmasıyla 500 baz puanın da altına gerileyerek 498 puana indi.
Şimşek dün Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra ekonomide normalleşme sinyalleri vererek “Türkiye’nin rasyonel zemine dönmekten başka şansı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
BIST 100 endeksi yaklaşık son 3 ayın zirvesinde
Analistler, Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesinde seyrettiğini kaydetti.
14 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 5.323 puana çıkan BIST 100 endeksi, haziranda yüzde 9'a yakın getiri sağladı.