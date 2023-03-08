Türkiye'nin risk priminde düşüş sürüyor

Türk siyasetindeki gelişmeler, piyasalar tarafından da yakından izleniyor. Geçen Cuma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla başlayan baş döndürücü siyasi gelişmeleri, pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesiyle sonuçlandı.

Yaşanan gelişmeler Türkiye’nin risk priminde düşüşe yol açtı. Cuma günü Türkiye’nin 5 yıllık risk primi 557 baz puandan kapanmıştı. Seçimlerde daha rekabetçi bir ortam yaşanacağına dair beklenti, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Risk primi pazartesi günü 544, dün ise 514 baz puana kadar geriledi.

Böylece Türkiye’nin risk primi iki günde yaklaşık 43 baz puan düştü.