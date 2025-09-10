Vergide basit usul 2026’da kalkıyor: 810 bin esnaf gerçek usule geçecek

Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla nüfusu 30 bini aşan ilçelerde küçük esnaf, 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulde değil, gerçek usulde vergilendirilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye’de yaklaşık 3 milyon vergi mükellefinin 810 bini basit usulde vergilendirme kapsamındaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte taksicilerden minibüsçülere, lokantalardan tamircilere kadar birçok işletme gelir vergisi muafiyetinden çıkacak, KDV mükellefi olacak, düzenli defter tutacak ve geçici vergi ödeyecek.

Devlete 20 milyar TL ek gelir

Ekonomistlere göre basit usulde kalan esnafın yıllık toplam cirosu 80-100 milyar TL arasında. Bu cirolar üzerinden tahsil edilemeyen KDV ve gelir vergisi kayıplarının yıllık 15-20 milyar TL’yi bulduğu tahmin ediliyor. Yeni düzenlemeyle bu kayıpların önemli ölçüde telafi edilmesi bekleniyor.

Basit usulde durum nasıldı?

* Gelir vergisi muafiyeti vardı.

* KDV ödenmiyordu.

* Defter tutma zorunluluğu sınırlıydı.

* Muhasebe giderleri düşüktü.

Gerçek usulde neler değişecek?

* Lokantalarda yüzde 10, alkollü içeceklerde yüzde 20, tamircilerde yüzde 20 KDV uygulanacak.

* Yıllık beyanname ve 3 aylık geçici vergi zorunlu olacak.

* e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçilecek.

* Kayıt dışı satış azalacak, işletme bilançoları şeffaflaşacak.