VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında 8.451,25 seviyesinden işlem gördü. Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 8.455,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.441,00 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.