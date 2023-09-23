Yabancı turistlerin kartla yaptığı harcamalarda rekor artış

Mastercard, yayınladığı raporla 2023’ün ilk 9 aylık harcama verilerini açıkladı. Rapora göre, bu dönemde yabancı turistlerin kartla yaptığı harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarken, turist sayısındaki artışa bağlı olarak işlem yapan kart sayısında ise yüzde 25 artış görüldü. Rapora yansıyan önemli sonuçlar özetle şöyle;

• Türkiye’de yabancı kart ile yapılan pos harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile milyar dolara, işlem yapan kart sayısı yüzde 25 artış ile bin adete, toplam kartlı işlem tutarı ise yüzde 12 artışa ulaştı.

• Yurt dışı kartlar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen harcamaların yüzde 50’sini İngiltere, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Hollanda’dan gelen turistler oluşturdu. İngiltere yüzde 18 ile harcamalardaki en yüksek payı alırken onu yüzde12 ile ABD ve yüzde 11 ile Almanya takip etti.

• Harcamalardaki sektörel dağılımlara bakıldığında geçen sene payı en yüksek olan konaklama, bu sene de yüzde 26 ile yerini korudu. Konaklama sektörünü sırasıyla yüzde 15 ile giyim, yüzde 12 ile market ve alışveriş merkezleri, yüzde 11 ile restoranlar takip etti.

• Konaklama sektörü, yüzde 26’lık yıllık harcama tutarı değişimi, 223 dolar ortalama kart işlemi tutarı ve ortalama yüzde 13 kart işlemi tutarı değişimi ile zirvedeki yerini koruyor.

• Ülkeler bazında turist harcamalarının sektörel dağılımı incelendiğinde, Türkiye’nin giyim sektöründeki payının diğer ülkelere oranla daha yüksek seyretmeye devam ettiği görüldü.

*Nakit çekim işlemleri ve internet üzerinden yapılan kartlı harcamalar kapsam dışında bırakılmıştır.