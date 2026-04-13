YASED: Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım şubatta 780 milyon dolar oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 13 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ne göre, Türkiye’ye şubat ayında 780 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi oldu.

Şubat verisiyle birlikte, yılın ilk iki ayında Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 1,5 milyar dolara ulaştı. YASED verilerine göre, 2003 yılından bu yana Türkiye’ye giren toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı ise 289 milyar doların üzerine çıktı.

Yatırım sermayesi 370 milyon dolar oldu

Şubat ayında kaydedilen toplam 780 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişinin 370 milyon doları yatırım sermayesi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 513 milyon dolarlık giriş borçlanma araçları kaynaklı olurken, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışından 230 milyon dolarlık katkı sağlandı.

Buna karşılık, yatırım tasfiyelerinin 333 milyon dolarlık aşağı yönlü etkisi, toplam girişin 780 milyon dolar seviyesinde kalmasına neden oldu.

Şubatta bilgi ve iletişim öne çıktı

Şubat ayında gerçekleşen 370 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişlerinde, 65 milyon dolarlık yatırımla bilgi ve iletişim sektörü yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı.

Bu sektörü, yüzde 17 payla finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 14 payla ise toptan ve perakende ticaret izledi.

Yılın ilk iki aylık toplamında ise 146 milyon dolarlık yatırımla toptan ve perakende ticaret ile 143 milyon dolarlık yatırımla elektronik imalatı en fazla yatırım çeken sektörler oldu.

Şubatta BAE ilk sırada, yılın ilk iki ayında Almanya öne çıktı

YASED verilerine göre, 2003-2025 döneminde Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 59’u Avrupa Birliği ülkelerinden gelirken, 2026 yılının şubat ayında AB-27 ülkelerinin payı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında ülke bazında en büyük payı yüzde 18 ile Birleşik Arap Emirlikleri aldı. BAE’yi yüzde 15 ile Singapur, yüzde 15 ile ABD, yüzde 14 ile Almanya ve yüzde 9 ile İspanya izledi.

Yılın ilk iki ayı toplamında ise 198 milyon dolarlık yatırımla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 118 milyon dolar ile Hollanda, 95 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.