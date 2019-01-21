YD-ÜFE, 2018'de yüzde 33 arttı

21 Ocak 2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,70 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,94, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,31 düşüş olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 17,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,50 ile ana metaller, yüzde 2,40 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında en fazla aylık düşüş yüzde 17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.