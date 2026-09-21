Yurt dışı üretici fiyatları ağustosta arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,16 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 arttı. Endeksteki artış on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,35 olarak gerçekleşti.

İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 32,41

Sanayinin iki sektörüne bakıldığında, YD-ÜFE yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalatta ise yüzde 32,41 yükseldi.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara mallarında yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35 ve sermaye mallarında yüzde 20,59 artış kaydedildi. Enerji grubundaki yıllık yükseliş ise yüzde 106,24'e ulaştı.

Enerjide aylık artış yüzde 14,68

YD-ÜFE'nin aylık değişimine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77, imalatta yüzde 3,61 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 2,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22, sermaye mallarında yüzde 2,59 artış gerçekleşti.

Aylık bazda en dikkat çekici yükseliş enerji grubunda görüldü. Enerji fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 14,68 arttı.