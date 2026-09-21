İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriledi: Ağustosta yüzde 73.5 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Sonuçlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtların toplulaştırılarak değerlendirilmesiyle elde edildi.

Veriler, hem mevsimsel etkilerden arındırılmış hem de arındırılmamış kapasite kullanım oranında temmuz ayına göre düşüş yaşandığını gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmış oran 0,3 puan düştü

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Ağustos 2026’da bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise aylık bazda 0,4 puan gerileyerek yüzde 73,5 oldu.

Temmuz 2026’da KKO-MA yüzde 73,8, KKO ise yüzde 73,9 seviyesindeydi. Ağustos 2025’te ise bu oranlar sırasıyla yüzde 73,6 ve yüzde 73,5 olarak kaydedilmişti.

En yüksek kapasite kullanımı ağaç ürünlerinde

TCMB verilerine göre sektörler arasında kapasite kullanım oranlarının önemli ölçüde farklılaştığı görüldü.

Ağustos 2026’da ağaç ürünlerinde kapasite kullanım oranı yüzde 83,9 olarak gerçekleşti. Tütünde oran yüzde 83,8, kağıtta yüzde 82,4 oldu.

Diğer ulaşım araçlarında kapasite kullanım oranı yüzde 77,8, giyimde yüzde 77,0, ana metal sektöründe yüzde 75,8 ve mobilyada yüzde 75,6 olarak kaydedildi.

Buna karşılık deri sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 58,1 seviyesinde kaldı. Motorlu kara taşıtlarında yüzde 65,9, makine ve ekipmanda yüzde 67,0, diğer imalatlarda ise yüzde 67,4 olarak gerçekleşti.

Yatırım mallarında kapasite kullanımı yüzde 69,7

Mal grupları incelendiğinde Ağustos 2026’da tüketim mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 71,6 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarında oran yüzde 68,2, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,2 olarak gerçekleşti.

Ara mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 74,7 olurken, yatırım mallarında yüzde 69,7 olarak kaydedildi.

Temmuz 2026’da yatırım mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 71,2 seviyesindeydi. Böylece bu grupta aylık bazda 1,5 puanlık gerileme yaşandı.