Yurt dışı yerleşikler hissede alım yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 11 Temmuz haftasında 178,3 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 493 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 54,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 421,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları net 13,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 577,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 48,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 595,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 65,1 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 785,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.