Yurt dışında yerleşiklerden 98,3 milyon dolarlık hisse senedi satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Eylül haftasında net 98,3 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 18,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Eylül itibarıyla 31 milyar 641,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Eylül'de 32 milyar 51,5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 153 milyon dolardan 1 milyar 154,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 58,4 milyon dolardan 57,8 milyon dolara geriledi.