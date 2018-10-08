Aklı fikri sinemalarda olanlar için

08 Ekim 2018

HİKÂYE ESKİ, YILDIZLAR YENİ: Daha önce birkaç kez sinemaya uyarlanan “Bir Yıldız Doğuyor” başrolü de yorumlayan Bradley Cooper’ın rejisiyle yeniden beyazperdede. Filmin “doğan yıldızı” Lady Gaga.

ALKIŞLAR PHOENIX’E: Gus Van Sant’ın yeni filmi “Merak Etme, Fazla Uzaklaşamaz”, trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli kalan genç bir adamın öyküsü. Başroldeki Joaquin Phoenix’in adı şimdiden Oscar için geçiyor.

FARHADI, MADRİD’TE: Asghar Farhadi, “Herkes Biliyor”u Madrid’te çekti ve başrolleri başarılı oyuncular Penelope Cruz ile Javier Bardem’e verdi.

GEÇMİŞE MİZAHİ BAKIŞ: Dönem filminin komedisi olur mu? Yönetmen Yorgos Lanthimos’a göre evet. 18. yüzyılda geçen "Sarayın Gözdesi"nde iki kuzen Kraliçe Anne’in gözdesi olabilmek için kıyasıya yarışıyor.

MÜZİK, SAVAŞ, AŞK: II. Dünya Savaşı’nda geçen “Soğuk Savaş”, iki müzisyen arasındaki aşkı öykülüyor. Siyah beyaz olan filmin melankolik hikâyesi zamanda sıçramalarla anlatılıyor.

ÇEKİLMEYE 1990’DA BAŞLANMIŞTI: Terry Gilliam’ın çekimlerine 1990’da başladığı fakat çeşitli sorunlar nedeniyle defalarca ara verdiği “Don Kişot’u Öldüren Adam” beyazperdede. Cervantes’ten uyarlanan filmde Jonathan Pryce ve Adam Driver oynuyor.

MURAKAMI TUTKUNLARINA: Murakami’nin bir öyküsünden uyarlanan “Şüphe”; vasıfsız bir genç, güzel kız ve zengin adam arasındaki aşk üçgenine odaklanıyor. Film, Cannes Film Festivali’nde eleştirmenlerin beğenisi topladı.

BELGESELLE ANILIYOR: 200 milyon albümle müzik tarihinin en çok satan kadın sanatçısı unvanını elinde bulunduran Whithey Houston’ın henüz 48 yaşındayken hayatını kaybetmesi tüm dünyada hayranlarını yasa boğmuştu. Oscarlı yönetmen Kevin MacDonald, onun öyküsünü “Whithey” adını verdiği belgeselinde anlatıyor.

MÜZE HIRSIZLARI: Başrolünde Gael Garcia Bernal’ın yer aldığı “Müze”, 25 Aralık 1985’te Meksika Antropoloji Müzesi’nde gerçekleşen soyguna odaklanıyor.

BİR DOSTLUK ÖYKÜSÜ: İtalyan sinemasının yükselen yeteneklerinden Alice Rohrwacher’in yeni filmi “Mutlu Lazzaro” günümüz dünyasını mistik ögelerle ele alan bir dostluk öyküsü anlatıyor.