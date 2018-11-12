Beyazperdede festival coşkusu

12 Kasım 2018



Kasım, film festivali bereketiyle geldi. 8. Uluslararası Suç ve Ceza Festivali ve 8. Uluslararası Malatya Film Festivali bugün başlıyor... 20. Eskişehir Film Festivali ise 16-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek...

SUÇ VE CEZAYA ODAKLANAN FİLMLER

İstanbullu sinemaseverler, bu yıl 8. kez gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Festivali’ni bugünden itibaren takip edebilecek. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin işbirliğiyle düzenlenen festivalde; 15 Kasım’a kadar, dünyanın çeşitli ülkelerinden suç, ceza ve adaletle ilgili öykülerin anlatıldığı yapıtlar gösterilecek.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Altın Terazi Uzunmetraj Film Yarışması’nın bu yılki jüri başkanı ünlü yönetmen Derviş Zaim olacak. Jüride; Bulgaristan’dan yapımcı Pavlina Jeleva, İsviçre’den yapımcı Ivan Madeo, Rusya’dan yapımcı-senarist ve yönetmen Evgenia Tirdatova'yla aktris Bennu Yıldırımlar yer alacak. Bu yıl 3 bin başvuru alan Altın Terazi Kısa Film jürisinde ise İrlandalı oyuncu Barry Ward (jüri başkanı), Melis Birkan, Laura Kavanagh, Bulut Reyhanoğlu ve Çiğdem Mater görev yapacak. Gösterimler ve yan etkinliklerin Beyoğlu Atlas ve Kadıköy sinemalarında gerçekleştirileceği festivalde, 2017-2018 yapımı eserler izlenebilecek. Akademik bölümünde “Madde ve Alkol Bağımlılığı”nın tartışılacağı festivalin “İz Bırakanlar” bölümünde ise ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden klasikleşmiş yapıtlar seyircilere sunulacak. Akademik program İstanbul Üniversitesi ana binada katılıma açık olacak. Festivalin etkinlik programı www.icapff.com sitesinden öğrenilebilir.

ESKİŞEHİR’DE 20. YILA ÖZEL PROGRAM

Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 20. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 16-24 Kasım arasında düzenlenecek olan festivalin “Onur Ödülleri”, Itır Esen ve Macit Koper’e verilecek. Ödüller, açılış gecesi sahiplerine sunulacak. Festival ülkemizden ve dünya sinemasından pek çok yeni film seyircilerle buluşacak. “Türk Sineması 2017-2018”, “Dünya Festivallerinden” ve “20 Yılın Unutulmazları” festivalin bölümlerinden bazıları. Festival programına www.eskfilmfest.com adresinden ulaşılabilir.

MALATYA’DA 100’E YAKIN YAPIT VAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen film festivali, bugün başlayacak. Festivalde, 15 Kasım’a kadar 100’e yakın film gösterilecek. 8. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde; ulusal ve uluslararası uzun metraj / kısa metraj film yarışmaları da gerçekleştirilecek. Festivalin “Ulusal Uzun Metraj Yarışma”sına; Vuslat Saraçoğlu “Borç”la, Abdurrahman Öner “Aydede”yle, Ramin Matin “Son Çıkış”la, Hüseyin Karabey “İçerdekiler”le, Murat Düzgünoğlu “Halef”le, Banu Sıvacı “Güvercin”le, Ensar Altay “Meleklerin Koruyucusu”yla, Mehmet Güreli “Dört Köşeli Üçgen”le, Ömür Atay “Kardeşler”le, Mahmut Fazıl Coşkun “Anons”- la, Cafer Özgül “Sükut Evi”yle, Mustafa Karadeniz “Çınar”la, Osman Nail Doğan da “Güvercin Hırsızları”yla katılacak. “Uluslararası Uzun Metraj Yarışması”nın jüri başkanlığını üstlenen Nuri Bilge Ceylan, 12 Kasım’da bir masterclass da gerçekleştirecek. Festivalin açılışında Şener Şen’e “Onur Ödülü” sunulacak. Şen’e ödülünü, “Arif V 216”nın ekibiyle festivale gelecek olan Cem Yılmaz verecek. Program, www.malatyafilmfest.org.tr adresinde.