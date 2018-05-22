İyi yaşama farkındalığı

22 Mayıs 2018

VOLKAN AKI

İyi yaşam herkesin hakkı diyen ve bugün yüzden fazla ülkede milyonlarca insan tarafından kutlanan iyi yaşam hareketi “Global Wellness Day”’in yaratıcısı bir Türk. İnsan başına bir şey gelmeden kolay kolay yapabileceği ya da yapması gerekenleri hatırlayamıyor. Bazen gelse de kendisi için bir şeyler yapmak için harekete geçmekte zorlanıyor. Belgin Aksoy Berkin’in de öyküsü aslında böyle başlıyor. Ama o, sonradan da olsa harekete geçenlerden… Üstelik bu hareket kendi yaşamının yanında, belki evrenin ona sunduğu bir tür misyonla dünyayı da etkiler konuma gelmiş… Dilimize “iyi yaşam” olarak giren “wellness” kavramı kısaca “fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan iyi olma hâli” olarak tanımlanıyor. Global Wellness Day, bu kavramın sağlıklı beslenme ve egzersizin dışında, insanın “bir bütün olarak” iyi olma hâli olduğunu 2012 yılından beri tüm dünyaya anlatıyor.

Günümüzde “wellness” kavramı bir yaşam tarzı olarak tüm dünyayı etkisi altına almış olsa da bu akımın simgesi olan Global Wellness Day çok daha öncesine dayanıyor.

Günlük hayatın koşuşturması ve mücadelesi içinde iyi ve sağlıklı yaşamayı çoğu zaman ihmâl ediyoruz. Proje, Belgin Aksoy Berkin’in durum bu iken “neden dünyada iyi yaşama adanmış bir gün yok” sorusuyla yola çıktığı ve ilki Sapanca’da gerçekleşen bir etkinlikken, Türkiye’den tüm dünyaya yayılmış. Belgin Aksoy, “Global Wellness Day, bugün dünyanın 110 ülkesinde milyonlarca insan tarafından 4 bin 300’den fazla noktada kutlanıyor. Kanada, Amerika, Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Tayland, Japonya, İtalya ve Fransa bu ülkeler arasında. 2017 yılında 200 milyon insana ulaşmış olan etkinlik, 2018 yılında 300 milyon kişinin hayatına dokunmayı hedefliyor” diyor.

Belgin Aksoy Berkin “başlangıç macerasını” da şöyle anlatıyor: “Bu konuyu ilk defa uluslararası bir kongrede dile getirdim ve işlemesi için ülkelerde bu işin elçileri olması gerektiğini ifade ettim. Aslında beklemediğim büyük bir ilgiyle karşılaştım. Tek başıma, bir ofisim bile yokken, elçilik yapma isteği olan pek çok insan yanıma geldi. İşte ondan sonra bugün İstanbul merkezli GWD İdari Ofisi liderliğinde, 86 elçi, 23 ana destekçi ve 3 danışman ile tüm dünyada, Wellness’ın sadece fiziksel ve ruhsal sağlıktan ibaret olmadığına, yaşlılar evini ziyaret etmekten muhtaç insanlara gıda yardımı yapmaya, bir devlet okulunun duvarlarını boyamaktan, lüks otellerin helikopter pistinde dünyaca ünlü yogiler tarafından yaptırılan yoga derslerine, çevreyi korumak amacıyla hatıra ormanı oluşturmaya ve okullarda sağlıklı beslenmenin önemini yaymaya kadar birçok iyi adımın da tüm insanlığın sorumluluğu olduğuna dikkat çekmeye çalışıyoruz.”

Herkese açık ve ücretsiz

“Her insan iyi yaşamayı doğuştan hak eder” diyen ve iyi yaşamın bir lüks olmadığının altını çizen Belgin Aksoy Berkin etkinliğin herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkese açık ve ücretsiz olduğunu, tamamen gönüllük esasıyla çalışan kişi ve kurumlarla, toplumsal farkındalık ve yaşam şekline etkili bir alternatif yaratmak amacıyla altı seneden beri her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü gerçekleştirildiğini sözlerine ekliyor. "Mutsuzluk" rakamları dikkat çekici

Tabii sadece bir gün değil insanınn ‘mutluluk’ ve ‘daha iyi yaşam’ ihtiyacı. O yüzden insanların yaşam biçimlerini değiştirmesi günümüzde çok önemli.

Rakamlara göz atarsak dediğim daha iyi anlaşılacak. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, dünyada 322 milyon kişi depresyonda ve her yıl 800 bin kişi de intihar ediyor. Bu intihar oranları, doğal afetlerde ve silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden kişilerin toplamından daha fazla. Bir diğer önemli nokta ise depresyona giren insanların yarısından fazlası (yüzde 56) bu konuyla ilgili bir tedavi görmüyor. Global Wellness Day, gönüllü organizasyonu da 2030 yılına kadar, bu konuda toplumsal farkındalık yaratarak her ülkede depresyon sebepli ölüm oranlarını yüzde 50’nin altına düşürmeyi amaçlıyor.

7 adımda hayatınızı değiştirmek!

Global Wellness Day daha iyi bir yaşam için önerdiği 7 adımlık manifestosu ile bireylerin bu adımları günlük hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlıyor.

1. Bir saat yürüyüş yapın.

2. Daha fazla su için.

3. Plastik şişe kullanmayın.

4. Doğal gıdalarla beslenin.

5. İyilik yapın.

6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin.

7. Saat 22:00’de uyuyun.