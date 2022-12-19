Altının fiyatı yükselişe geçti

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 66 bin lira, en yüksek 1 milyon 86 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 1 milyon 84 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 685 milyon 531 bin 277,60 lira, işlem miktarı ise 4.355,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 685 milyon 682 bin 693,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.