Demir cevheri fiyatları yükseliş trendinde
Çin'de zor durumdaki ekonominin toparlanmasını desteklemek üzere politika adımları atılması ve talebin arttığı yönünde işaretler görülmesiyle demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi.
Singapur demir cevheri son üç haftayı aşkın sürenin zirvesine çıktı.
Singapur emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %3.4 yükselerek ton başına 111.05 dolara yükseldi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %4.5 artışla ton başına 805.50 yuandan (110.52 dolar) kapandı.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1.6, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %1 yükseldi.
Paslanmaz çelik de %1 yükseldi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %5.3, kok vadeli fiyatları %5 yükseldi.