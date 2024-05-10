Emtia dünyasında ‘stagflasyon heyecanı’

Emre ERGÜL

Stagflasyon… Bu terim bu aralar küresel ekonomi piyasalarında en çok telaffuz edilen kelime… Trendin altında kalan büyüme, hedefin üzerinde olan enflasyon, artan işsizlik ortamında ortaya çıkan durgunluğa verilen bir isim stagflasyon… ABD’nin 2023’ü resesyon olmadan atlatmasının ardından Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) verdiği olumlu 2024 mesajları piyasaları rahatlatmıştı.

Ancak yılın ilk ayında çıkan raporlar, ABD’nin enflasyonu yenmesinin düşünülenden daha zor olacağı, yüzde 2’lik enflasyon hedefine daha zor ulaşacağı fikri piyasalarda baş gösterdi… Dolayısıyla da stagflasyon endişesi sardı dört bir yanı… O kadar ki, stagflasyon kelimesinin Google’daki arama sayısı son 1 ayda tam yüzde 600 arttı. Peki stagflasyon ortamı, emtia piyasalarını nasıl etkileyecek? Kelimesi dahi heyecan yaratmış olacak ki, bazı emtia ürünlerinin fiyatlarında yukarı yönde kıpırdanmalar yaşandı. Dahası da yolda…

"Enflasyonlu ortamların büyük kazananı emtialar"

Küresel foreks haberleriyle tanınan uluslararası haber sitesi Fxempire’a bir yazı kaleme alan analist Phil Carr, “Enflasyon arttığında, emtia fiyatları da artar” dedi: “İlk çeyrekte ekonomik büyüme beklenmedik bir şekilde yavaşladı ve yıllık bazda sadece yüzde 1.6 arttı.

Bu, ekonominin daraldığı 2022 ikinci çeyreğinden bu yana en zayıf büyüme hızıydı. Başka bir deyişle, bu, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki yüzde 3.4'lük ve ondan önceki çeyrekteki yüzde 4.9'luk artışın ardından dik bir yavaşlama anlamına geliyor.” “Enflasyonlu ortamlarda emtiaların büyük kazananlar olma eğiliminde olduğunu tahmin etmek çok da zor olmaz. Neredeyse tanımı gereği enflasyon arttığında emtia fiyatları da artar” diyen uzman, analizini şu soruyla noktalıyor: “Mevcut durum beni şu soruya itiyor: Stagflasyon geliyor mu? Yoksa zaten burada mı?”

Platinde son 10 yılın en büyük arz açığı bekleniyor

Merkezi Londra’da bulunan çokuluslu sürdürülebilir teknolojiler şirketi Johnson Matthey, Rusya'dan sevkiyatların geçen yılki yüksek seviyelerden normale dönmesi ve endüstriyel talebin güçlü kalması nedeniyle platin piyasasının 2024 yılında son 10 yılın en büyük arz açığıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Otokatalizör üreten şirket, tüm platin grubu metallerinin (PGM) - platin, paladyum ve rodyum - 2024 yılında arz açığı vermesini beklediğini de sözlerine ekledi. Bu üç metal, araç motorlarından kaynaklanan emisyonları azaltan otokatalizörlerde kullanılırken, platin de diğer endüstrilerde, mücevher ve yatırım için kullanılıyor. Johnson Matthey, platin piyasasında 2023'te 518 bin ons olan açığın bu yıl 598 bin onsa çıkmasını beklediğini söyledi.