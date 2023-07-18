Emtia piyasasına sert yükselişler damga vurdu

Resesyon endişeleri azaldı, ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" yapılabileceği ihtimali doğdu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) aynı dönemde aylık ve yıllık bazda yüzde 0.1 artışla öngörülerin altında gerçekleşti. Böylelikle ABD'de üretici enflasyonu, yıllık bazda 2020'den bu yana düşük seviyeye geriledi.

Düşüş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyan dolar endeksi ise yüzde 2.3 azalışla haftayı 99,9 seviyesinden tamamlayarak 14 Nisan 2022'den bu yana ilk kez 100'ün altına geriledi. Öte yandan, tahvil piyasalarında geçen hafta alışlar öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, haftayı yaklaşık 23 baz puan azalışla yüzde 3.83'ten tamamladı. Şimdi de emtia ürünlerini tek tek inceleyelim.

-ALTIN: Haftayı altın yüzde 1.6 kazançla tamamladı. Yükseliş eğilimini ikinci haftasına taşıdı.

-GÜMÜŞ: Geçen hafta değerli metallerde yukarı yönlü bir seyir izlendi. Gümüş yüzde 8.1 kazançla tamamladı.

-PALADYUM-PLATİN: Paladyum yüzde 2.3 ve platin yüzde 6.9 arttı.

-BAZ METALLER: Baz metallerde de ralli haftası yaşandı. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3.9, kurşun yüzde 2.6, alüminyum yüzde 5.5, nikel yüzde 4.2 ve çinko yüzde 2.2 artış kaydetti.

-ENERJİ: Geçen hafta enerji emtialarında karışık bir seyir izlendi. Haftayı Brent petrol yüzde 1.8 yükselişle, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 1.7 düşüşle tamamladı.

-TARIM: Tarım emtialarına da sert yükselişler damga vurdu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1.6, mısır yüzde 4, soya fasulyesi yüzde 4.2 ve pirinç yüzde 3.2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0.2, şeker yüzde 3.2 ve kakao yüzde 1 artış kaydederken, kahve yüzde 0.8 azalış kaydetti.

İyi gelen ABD verileri sonrası dolar endeksinde yaşanan gerileme, tarım emtialarında yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber talebe yönelik beklentilerdeki artış, mısır fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.