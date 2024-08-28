Gana’daki ilk Türk altın rafinerisi açıldı

Hacıoğlu Madencilik ve SPMR CO. tarafından 25 milyon dolar yatı­rımla Gana'nın başkenti Ak­ra'nın New Airport bölgesinde hayata geçirilen altın rafineri­si faaliyetlerine başladı.

Afrika kıtasının ilk Türk altın rafine­risi olma özelliği taşıyan işlet­me, dünyanın en büyük altın re­zervlerinden birine sahip olan ve geçen yıl 105 milyon ton altın üretilen Gana'nın değerli ma­denlerinin yurt dışına çıkma­dan işlenmesine olanak tanıya­cak.

Türkiye'nin başta Gana ol­mak üzere Batı Afrika'da ve kara kıtanın tamamında madencilik alanında etkisinin artırılması­nı ve buradan sağlanacak kat­ma değerden Türkiye'nin de pay almasını hedefleyen yatırımın, başka ülkelerde de hayata geçi­rilmesi hedefleniyor.

"Yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyoruz"

Yatırım ile ilgili bilgi veren Ha­cıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, “Veri­lere göre, Batı Afrika'nın önde gelen 3 pazarındaki altın üreti­minin 2024'te 238 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu altınların işlenerek kullanılması ülkeler için çok önemli.

Rafineriler bu alanda muhteşem katkı sağlıyor" dedi. Hacıoğlu, Afrika başta ol­mak üzere birçok kıtada büyük ve küçük ölçekli maden sahala­rında altın madenciliği çalışma­ları yaptıklarını dile getiren Ha­cıoğlu, "Artık bu faaliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyarak Afri­ka'nın ilk Türk altın rafinerisini Gana'da devreye aldık" diye ko­nuştu. Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasının önemli ayakla­rından birisini Afrika'nın oluş­turduğuna dikkat çeken Hacıoğ­lu, "Afrika kıtası, küresel sah­nede giderek önemli bir aktör haline geldi.

Bu sahnede yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyor olmamız bizlere ayrı bir gurur ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Gana, 2022'de altın üretimini önceki yıla göre yüzde 32 artıra­rak 105 milyon tona ulaştırdı ve yeniden kıtanın en büyük altın üreticisi haline geldi. Tesisleri­mizde altının ayrıştırılması, test edilip değerinin belirlenmesi, iş­lenmemiş altının işlenip 24K ra­fine edilmesi, ithalatının ve ih­racatının yapılması amacıyla gerekli lisanslarımızı aldık" ifa­delerini kullandı.