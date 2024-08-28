Gana’daki ilk Türk altın rafinerisi açıldı
Hacıoğlu Madencilik ve SPMR CO., 25 milyon dolar yatırımla Gana'nın başkenti Akra'nın New Airport bölgesinde ilk Türk altın rafinerisini hayata geçirdi. Rafineride yerel altınlar işlenerek, Türkiye'nin Batı Afrika'daki madencilik etkisinin artırılması hedefleniyor.
Hacıoğlu Madencilik ve SPMR CO. tarafından 25 milyon dolar yatırımla Gana'nın başkenti Akra'nın New Airport bölgesinde hayata geçirilen altın rafinerisi faaliyetlerine başladı.
Afrika kıtasının ilk Türk altın rafinerisi olma özelliği taşıyan işletme, dünyanın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olan ve geçen yıl 105 milyon ton altın üretilen Gana'nın değerli madenlerinin yurt dışına çıkmadan işlenmesine olanak tanıyacak.
Türkiye'nin başta Gana olmak üzere Batı Afrika'da ve kara kıtanın tamamında madencilik alanında etkisinin artırılmasını ve buradan sağlanacak katma değerden Türkiye'nin de pay almasını hedefleyen yatırımın, başka ülkelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.
"Yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyoruz"
Yatırım ile ilgili bilgi veren Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, “Verilere göre, Batı Afrika'nın önde gelen 3 pazarındaki altın üretiminin 2024'te 238 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu altınların işlenerek kullanılması ülkeler için çok önemli.
Rafineriler bu alanda muhteşem katkı sağlıyor" dedi. Hacıoğlu, Afrika başta olmak üzere birçok kıtada büyük ve küçük ölçekli maden sahalarında altın madenciliği çalışmaları yaptıklarını dile getiren Hacıoğlu, "Artık bu faaliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyarak Afrika'nın ilk Türk altın rafinerisini Gana'da devreye aldık" diye konuştu. Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasının önemli ayaklarından birisini Afrika'nın oluşturduğuna dikkat çeken Hacıoğlu, "Afrika kıtası, küresel sahnede giderek önemli bir aktör haline geldi.
Bu sahnede yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyor olmamız bizlere ayrı bir gurur ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Gana, 2022'de altın üretimini önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 105 milyon tona ulaştırdı ve yeniden kıtanın en büyük altın üreticisi haline geldi. Tesislerimizde altının ayrıştırılması, test edilip değerinin belirlenmesi, işlenmemiş altının işlenip 24K rafine edilmesi, ithalatının ve ihracatının yapılması amacıyla gerekli lisanslarımızı aldık" ifadelerini kullandı.