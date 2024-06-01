Ham çelik üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,4 arttı

Yılın ilk 4 ayında ise üretim yüzde 22,1 artışla, 12,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi nisanda yüzde 14 azalışla 3 milyon tona gerilerken ocak-nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 12,8 milyon tona ulaştı.

Nisanda çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 64,6 artışla 1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 36,4 artışla 769,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar bazında yüzde 49,4 artışla 4,2 milyon ton, değer bazında yüzde 26,7 yükselişle 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat geriledi

Nisanda ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar bakımından yüzde 12,4 azalışla 1,5 milyon ton, değer bakımından ise yüzde 18,5 azalarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 5,9 azalışla 5,5 milyon ton, değer bazında yüzde 12,9 azalışla 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde 49,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 72,4 seviyesine yükseldi. TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, ihracattaki ve üretimdeki artışın sürdürülebilir kılınmasını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının eski seviyelerine çıkabilmesi için başta Çin ve Uzak Doğu ülkeleri için olmak üzere ABD'nin ve AB'nin uyguladığı tedbirlerin benzerlerinin Türkiye tarafından da acilen alınmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.