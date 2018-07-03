Kuru üzüm fiyatı bir yılda yüzde 90 arttı

03 Temmuz 2018

Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel ürünün toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi’ne göre son 12 aylık dönemde en yüksek fiyat artışı yüzde90.4 ile kuru üzümde gerçekleşirken, kuru fasulye fiyatı ise yüzde5.1 geriledi.

Yıllık bazda endekste yer alan 20 üründen 18’inin fiyatı artarken 2’sinin ise düştü. 2017-2018 Haziran döneminde fiyat artışında kuru üzümden sonra ikinci sırada yüzde 62.8 ile putrel, üçüncü sırada ise yüzde 55 artışla kurşun yer aldı. Arz-talep dengesinin ile döviz kurundaki hareketliliğin fiyatlarda dalgalanmaya neden olduğu son 12 aylık dönemde endeks kapsamına giren diğer ürünlerde ise; çinkoda yüzde 52.8, bakırda yüzde44.9, pirinçte yüzde 36.2, kalayda yüzde 35, mazotta yüzde 30.5, şekerde, yüzde 28.4, pikdemirde yüzde 21.6, kauçukta yüzde 19, buğdayda yüzde 11.9, fındıkta yüzde 8.8, kerestede yüzde 8, pamukta yüzde 7.1, tenekede yüzde 5.8, çimentoda yüzde 4.2, pamuk ipliğinde binde 6 fiyat artışı gerçekleşirken, sığır etinde yüzde 1.4, kuru fasulyede yüzde 5.1 fiyat düşüşü yaşandı.

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Kuru üzüm aylık bazda da fi yatı en çok artan ürün oldu. Toptancı piyasalarda geçen ay kuru üzüm fiyatı yüzde19 arttı. Kuru üzümden sonra putrel ve pikdemir aylık bazda en çok artan ürünler oldu. DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi’ne göre geçen ay putrelde yüzde 5.2, pikdemirde de yüzde 4.4 fiyat artışı yaşandı. Endekse göre Haziran 2018’de, kuru üzümde yüzde 19, putrelde yüzde 5.2, pikdemirde yüzde 4.4, pirinçte yüzde 4.3, kerestede yüzde 3.8, pamukta yüzde 3.4, sığır etinde yüzde 2.7, buğdayda yüzde 2.6, kauçukta yüzde 1.9, pamuk ipliğinde binde 2, mazotta binde 1 fiyat artışı gerçekleşti. Geçen ay fındıkta yüzde 2.2 kuru fasulyede de yüzde 19.9 fiyat düşüşü görüldü.