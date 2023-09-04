Mısır, Rusya'dan yarım milyon ton buğday aldı

Mısır, Ukrayna'daki savaşın ithalatı sekteye uğratmasının ardından geçen yıl ihaleler yerine doğrudan alımlara yönelmeye başlamıştı.

Bir ticari kaynak, Emtia Tedarik Genel Kurumu'nun (GASC) cuma günü ticaret şirketi Solaris'ten maliyet ve navlun bazında (C&F) ton başına yaklaşık 270 dolar fiyatla yaklaşık 480 bin ton Rus buğdayı satın aldığını belirtti.

GASC konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Reuters'a konuşan kaynaklar, fiyatın Rus hükümetinin yurt içi buğday fiyatlarını kontrol etmek için belirlediği gayriresmî taban fiyatın altında olabileceğini söyledi.

Diğer Rus buğday tedarikçileri taban fiyat olduğuna inandıkları ton başına 265 dolarlık gemide teslim fiyatını ve ton başına 270 doları aşan bir C&F fiyatını cuma günü teklif etmişlerdi.

Ticari kaynaklar, taban fiyatın yasal olarak bağlayıcı olmadığını ancak tedarikçilerin Rusya Tarım Bakanlığı'nın talimatlarına uymalarının beklendiğini belirtti.

Rusya'nın asgari taban fiyatının seviyesi konusunda piyasada netlik bulunmuyor.

Geçen hafta yapılan bir ihalede tüm Rus tedarikçiler FOB bazında ton başına 270 dolar olarak belirlenen taban fiyat üzerinden teklif vermiş, C&F fiyatları ise ton başına 286.25 dolar ile 291 dolar arasında değişmişti.

Ukrayna'daki savaşın ülkenin buğday ihracatını sekteye uğratmasının ardından Mısır, ağırlıklı olarak nispeten ucuz olan Rus tahılına bel bağlamıştı.