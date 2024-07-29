Petrol 80 doların altına geriledi! 7 haftanın en düşük seviyesi

Brent ham petrolü, Cuma günü yüzde 1,5 düşüşle üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmişti. ABD ham petrolü ise bugün 76 doların altına indi.

Petrol piyasası son haftalarda Çin ekonomisinin 5 çeyreğin en yavaş büyümesini kaydetmesiyle baskı altında. Ülkede petrol ithalat hacmi de düştü.

Jeopolitik riskler de fiyatlarda düşüşü tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar İsrail'in Pazar günü Hizbullah hedeflerine saldırması ve daha fazla misilleme tehdidinde bulunmasının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor.

Fiytlar yıl başından bu yana ise OPEC’in petrol arz politikası ve Fed’in faiz indirimine yaklaştığı beklentisiyle yüksek seyrediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün kilit üyeleri ve müttefikleri bir gün sonra online olarak bir araya geliyor ve piyasa, grubun üretim seviyelerini değiştirip değiştirmeyeceği konusunda ikiye bölündü.

Melbourne'deki Commonwealth Bank of Australia'da analist olan Vivek Dhar, "Çin ekonomisiyle ilgili endişeler genel olarak enerji emtia fiyatlarını etkiledi. Ancak talep endişeleri, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma kötüleştikçe bu hafta başında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklere yol açacak" dedi.