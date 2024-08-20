Resesyon endişeleri azaldı değerli metaller rekora koştu
Jeopolitik risklerde yaşanan artışa, resesyon beklentilerindeki azalış ve Fed’in faiz indirimine başlayacak olması da eklenince değerli metaller rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Yılbaşından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazanan ons altın 2.510 dolarla yeni rekor kırarken diğer değerli metallerde de hızlı yükseliş dikkat çekti.
Birol BOZKURT
Altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Yılın en çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelen altın, geçtiğimiz hafta 2,500 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.
Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazanırken gram altın da kazanç yüzde 40’a yaklaştı. Geçen hafta ons bazında altın yüzde 3,2, gümüş yüzde 5,7, platin yüzde 3,3, paladyum yüzde 4,8 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gördü. Fed’in faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi.
Analistler, değerli metallerde özellikle altında güvenli liman özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu söyledi. Özellikle ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna dair makroekonomik veriler gümüş fiyatlarının yükselmesini sağladı.
ABD enflasyon rakamı ve perakende satışlar gibi önem derecesi yüksek konu başlıklarını geride bırakan piyasalar yeni haftada odak noktasını para politikalarına çevirecek. Bu çerçevede içeride bugün yapılan PPK toplantısı öne çıkarken Çarşamba günü Fed tutanaklarının açıklanacağı ABD’de ise Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapacak. Uzmanlar, Fed Başkanı’nın eylül ayında faiz indirimi ihtimalini daha da kuvvetlendiren vurgular yapma ihtimalini yüksek görüyor.
Petrol fiyatlarında yön aşağı
Petrol, yatırımcıların İsrail’in Gazze’de 10 aydır devam eden çatışmasında ateşkes sağlanmasına yönelik ABD öncülüğündeki çabaları takip etmesiyle düştü.
Brent varil başına 80 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü 76 dolara yakındı. İsrail başlangıçta çatışmalara ara verilmesi olasılığı konusunda temkinli bir iyimserlik dile getirmişti; bu da petrol üreten bölgedeki gerilimleri yatıştırabilirdi ancak yeni anlaşmazlıklar gün yüzüne çıktı. Piyasa ayrıca Tahran’da Hamas liderinin öldürülmesine İran’ın vereceği tepkiyi de bekliyor.
Son zamanlardaki düşüş eğilimine en büyük ithalatçı Çin’deki yaşanan gelişmeler de eklendi; Buradaki ekonomik büyüme yavaşladı ve ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması yakıt talebinin bir kısmını düşürdü Singapur’daki Standard Chartered’ den yatırım stratejisti Han Zhong Liang, “Piyasalar İran’ın olası tepkisine karşı tetikte olmaya devam ettikçe kısa vadede volatilite muhtemelen yüksek kalacak” dedi.
Ham petrol, OPEC+’nın üretim kısıntıları ve Fed’in yakın zamanda borçlanma maliyetlerini düşürebileceğine dair beklentilerin yardımıyla bu yıl bir miktar yüksek kalmayı sürdürüyor. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole, Wyoming’de yıllık merkez bankacıları toplantısında konuşma yaptığında, yatırımcılar ABD para politikasının ileriye dönük gidişatına dair ipuçları konusunda tetikte olacak. Durum hakkında bilgisi olan kaynaklara göre, Libya’nın Waha petrol sahasındaki üretim, boru hattı bakımının beklenenden daha erken tamamlanmasının ardından günde yaklaşık 300 bin varillik normal seviyelere geri döndü.
Bakırda yükseliş yüzde 4’ü aştı
Öte yandan baz metallere bakıldığında ise tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 4,1, nikelde yüzde 1,9, kurşunda yüzde 0,3, çinkoda yüzde 1,2 ve alüminyumda yüzde 2,9 arttı. ABD iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna dair belirtiler baz metallerdeki talep endişelerini hafifletti.
Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’nde BHP Grubu tarafından işletilen Escondida bakır madenindeki ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonrasında maden işçilerinin grev başlatması bakır arz endişelerini artırdı. Analistler, Kanada merkezli metal madenciliği şirketi Lundin Mining Corp., Şili’deki Caserones madenindeki operasyonları azaltma kararı aldığını açıklamasının da bakırda arz endişelerini tetiklediğini söyledi. Bakır fiyatları ayrıca Çin’in en büyük bakır üreticilerinden Shandong tesisini kapattığına dair haberlerden de destek buldu.
Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay: Enflasyona ayarlanmış fiyatta rekor daha kırılmadı
Altın dolar/ons fiyatlamasında geçen hafta 2.500’ün üzerinde kapanışla rekor kırdı. 12 aylık süreçler için kademeli bir şekilde bu yıl içinde arttırdığımız hedef fiyatlarımızda (2.200, 2.400 ve 2.650); Fed beklentileri, Merkez Bankası alımları ve jeopolitik riskler rol oynadı/ oynuyor. Temel tarafta ons fiyatlaması adına dolar endeksi ve 10 yıllık ABD reel getirilerine ek olarak teknik tarafta enflasyona ayarlanmış spot altın grafiğinde tarihi seviyelere yaklaşıyoruz.
Bu sene spot piyasada dolar/ons rekorlar kırarken enflasyona ayarlanmış fiyatlamalarda Ağustos 2011 rekor kapanışının aşağısındayız. 2.535 dolar ons üzeri bir kapanış bu tarafta da yeni bir rekor getirecek. Bu durum Temmuz ayında 12 aylık süre için paylaştığımız 2.650 dolar ons hedef fiyatımızın düşündüğümüzden daha kısa sürede gerçekleşmesine neden olabilir.
Gümüş tarafında aynı süre bandında hedef fiyatımız 33-35 dolar ons bandı. Endüstriyel metaller tarafında ise Çin ekonomisinin gidişatı hala önemli bir risk faktörü. ABD ve Avrupa imalat sanayilerinde iyi ekonomik veriler de pek açıklanmıyor. Yeşil enerji dönüşümünün yapısal etkisi bakır tarafında uzun süre etkili olacak. Ancak kısa/orta vadede Çin ekonomisinin 2024 yılı için %5’lik büyüme hedefini yakalayıp yakalayamayacağı diğer etkili faktör.
Kısa vadede düşüşler görülme ihtimali var
Yatırımcılar Fed’in faiz politikasını değerlendirirken, güvenli limana olan güçlü talep devam ediyor. İç piyasada talep göstergesi Kapalıçarşı’daki altın alışverişinde son haftalarda düşüş görülüyor. Tasarrufların mevduat cephesinde değerlendirilmesi, altına olan talebi de azalttı. Fed faizi yüzde 5,25- 5,50 aralığında tutarken, istihdam ve büyümeye dair oluşabilecek sıkıntılardan söz etmişti. Yılın başından bu yana ons altın dolar bazında yüzde 20, gram altın ise Türk Lirası karşısında yüzde 38 değer kazandı.
İsrail - Filistin savaşından bu yana yüzde 35 değer kazandı. Gram altın 2.750 TL ile rekor seviyelerde. Ons altın ya da dolar TL karşısındaki her yükseliş gram altını yukarı çekmeye yetecektir. Kısa vadede 3 bin TL, orta ve uzun vadede 5 bin TL seviyeleri gram altında görülebilir. Ons altında ise 2.550 dolar seviyesi aşıldıktan sonra 2.750 dolar ve 3 bin dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Kısa vadeli ise 2250-2300 dolar bandında dip arayışı içinde olması ihtimal dahilinde görünüyor. Yani kısa vadede düşüşler, orta ve uzun vadede yükselişler etkili olabilir.