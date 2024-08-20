Resesyon endişeleri azaldı değerli metaller rekora koştu

Birol BOZKURT

Altın yatırımcısının yü­zü gülüyor. Yılın en çok kazandıran yatı­rım araçlarının başında gelen altın, geçtiğimiz hafta 2,500 dolar/ons seviyesinin üzeri­ne çıkarak rekor kırdı.

Ons al­tın yılbaşından bu yana yüzde 20’den fazla değer kazanırken gram altın da kazanç yüzde 40’a yaklaştı. Geçen hafta ons bazında altın yüzde 3,2, gü­müş yüzde 5,7, platin yüzde 3,3, paladyum yüzde 4,8 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 509,8 dolarla rekor seviye­yi gördü. Fed’in faiz indirim­lerine yaklaştığına dair bek­lentilerin güçlenmesi, merkez bankaları ve Çinli tüketiciler­den gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar altının ons fiyatını destekledi.

Analistler, değer­li metallerde özellikle altında güvenli liman özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gü­cünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük oldu­ğunu söyledi. Özellikle ABD ekonomisinin gücünü koru­duğuna dair makroekonomik veriler gümüş fiyatlarının yükselmesini sağladı.

ABD enflasyon rakamı ve perakende satışlar gibi önem derecesi yüksek konu başlık­larını geride bırakan piyasalar yeni haftada odak noktasını para politikalarına çevirecek. Bu çerçevede içeride bugün yapılan PPK toplantısı öne çı­karken Çarşamba günü Fed tutanaklarının açıklanaca­ğı ABD’de ise Fed Başkanı Je­rome Powell Cuma günü Ja­ckson Hole sempozyumunda konuşma yapacak. Uzmanlar, Fed Başkanı’nın eylül ayında faiz indirimi ihtimalini daha da kuvvetlendiren vurgular yap­ma ihti­malini yüksek görüyor.

Petrol fiyatlarında yön aşağı

Petrol, yatırımcıların İsra­il’in Gazze’de 10 aydır devam eden çatışmasında ateşkes sağ­lanmasına yönelik ABD öncü­lüğündeki çabaları takip etme­siyle düştü.

Brent varil başına 80 doların altında işlem görür­ken, ABD ham petrolü 76 dola­ra yakındı. İsrail başlangıçta çatışmalara ara verilmesi ola­sılığı konusunda temkinli bir iyimserlik dile getirmişti; bu da petrol üreten bölgedeki ge­rilimleri yatıştırabilirdi ancak yeni anlaşmazlıklar gün yü­züne çıktı. Piyasa ayrıca Tah­ran’da Hamas liderinin öldü­rülmesine İran’ın vereceği tepkiyi de bekliyor.

Son zaman­lardaki düşüş eğilimine en bü­yük ithalatçı Çin’deki yaşanan gelişmeler de eklendi; Burada­ki ekonomik büyüme yavaşladı ve ulaştırma sektörünün kar­bonsuzlaştırılması yakıt tale­binin bir kısmını düşürdü Sin­gapur’daki Standard Charte­red’ den yatırım stratejisti Han Zhong Liang, “Piyasalar İran’ın olası tepkisine karşı tetikte ol­maya devam ettikçe kısa vade­de volatilite muhtemelen yük­sek kalacak” dedi.

Ham petrol, OPEC+’nın üre­tim kısıntıları ve Fed’in yakın zamanda borçlanma maliyet­lerini düşürebileceğine dair beklentilerin yardımıyla bu yıl bir miktar yüksek kalmayı sür­dürüyor. Bu hafta Fed Başka­nı Jerome Powell, Jackson Ho­le, Wyoming’de yıllık merkez bankacıları toplantısında ko­nuşma yaptığında, yatırımcılar ABD para politikasının ileriye dönük gidişatına dair ipuçları konusunda tetikte olacak. Du­rum hakkında bilgisi olan kay­naklara göre, Libya’nın Waha petrol sahasındaki üretim, bo­ru hattı bakımının beklenen­den daha erken tamamlanma­sının ardından günde yaklaşık 300 bin varillik normal seviye­lere geri döndü.

Bakırda yükseliş yüzde 4’ü aştı

Öte yandan baz metalle­re bakıldığında ise tezgah üs­tü piyasada geçen hafta fiyat­lar libre bazında bakırda yüzde 4,1, nikelde yüzde 1,9, kurşun­da yüzde 0,3, çinkoda yüzde 1,2 ve alüminyumda yüzde 2,9 arttı. ABD iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna dair be­lirtiler baz metallerdeki talep endişelerini hafifletti.

Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’n­de BHP Grubu tarafından iş­letilen Escondida bakır made­nindeki ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması son­rasında maden işçilerinin grev başlatması bakır arz endişele­rini artırdı. Analistler, Kana­da merkezli metal madenciliği şirketi Lundin Mining Corp., Şili’deki Caserones madenin­deki operasyonları azaltma ka­rarı aldığını açıklamasının da bakırda arz endişelerini tetik­lediğini söyledi. Bakır fiyatla­rı ayrıca Çin’in en büyük bakır üreticilerinden Shandong te­sisini kapattığına dair haber­lerden de destek buldu.

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay: Enflasyona ayarlanmış fiyatta rekor daha kırılmadı

Altın dolar/ons fiyatlamasında geçen hafta 2.500’ün üzerinde kapanışla rekor kırdı. 12 aylık süreçler için kademeli bir şekilde bu yıl içinde arttırdığımız hedef fiyatlarımızda (2.200, 2.400 ve 2.650); Fed beklentileri, Merkez Bankası alımları ve jeopolitik riskler rol oynadı/ oynuyor. Temel tarafta ons fiyatlaması adına dolar endeksi ve 10 yıllık ABD reel getirilerine ek olarak teknik tarafta enflasyona ayarlanmış spot altın grafiğinde tarihi seviyelere yaklaşıyoruz.

Bu sene spot piyasada dolar/ons rekorlar kırarken enflasyona ayarlanmış fiyatlamalarda Ağustos 2011 rekor kapanışının aşağısındayız. 2.535 dolar ons üzeri bir kapanış bu tarafta da yeni bir rekor getirecek. Bu durum Temmuz ayında 12 aylık süre için paylaştığımız 2.650 dolar ons hedef fiyatımızın düşündüğümüzden daha kısa sürede gerçekleşmesine neden olabilir.

Gümüş tarafında aynı süre bandında hedef fiyatımız 33-35 dolar ons bandı. Endüstriyel metaller tarafında ise Çin ekonomisinin gidişatı hala önemli bir risk faktörü. ABD ve Avrupa imalat sanayilerinde iyi ekonomik veriler de pek açıklanmıyor. Yeşil enerji dönüşümünün yapısal etkisi bakır tarafında uzun süre etkili olacak. Ancak kısa/orta vadede Çin ekonomisinin 2024 yılı için %5’lik büyüme hedefini yakalayıp yakalayamayacağı diğer etkili faktör.

Kısa vadede düşüşler görülme ihtimali var

Yatırımcılar Fed’in faiz politikasını değerlendirirken, güvenli limana olan güçlü talep devam ediyor. İç piyasada talep göstergesi Kapalıçarşı’daki altın alışverişinde son haftalarda düşüş görülüyor. Tasarrufların mevduat cephesinde değerlendirilmesi, altına olan talebi de azalttı. Fed faizi yüzde 5,25- 5,50 aralığında tutarken, istihdam ve büyümeye dair oluşabilecek sıkıntılardan söz etmişti. Yılın başından bu yana ons altın dolar bazında yüzde 20, gram altın ise Türk Lirası karşısında yüzde 38 değer kazandı.

İsrail - Filistin savaşından bu yana yüzde 35 değer kazandı. Gram altın 2.750 TL ile rekor seviyelerde. Ons altın ya da dolar TL karşısındaki her yükseliş gram altını yukarı çekmeye yetecektir. Kısa vadede 3 bin TL, orta ve uzun vadede 5 bin TL seviyeleri gram altında görülebilir. Ons altında ise 2.550 dolar seviyesi aşıldıktan sonra 2.750 dolar ve 3 bin dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Kısa vadeli ise 2250-2300 dolar bandında dip arayışı içinde olması ihtimal dahilinde görünüyor. Yani kısa vadede düşüşler, orta ve uzun vadede yükselişler etkili olabilir.