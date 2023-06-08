"Resesyon riski, emtia fiyatlarını düşürdü"

Emtia piyasası yoğun satış baskısının yaşandığı bir ayı geride bıraktı. Sert düşüşlerin yaşandığı emtia piyaslarında talep endişeleri öne çıktı. Geçen ay altın yüzde 1.4, gümüş yüzde 6.1, paladyum yüzde 9.2 ve platin yüzde 7.4 değer kaybetti. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5.7, kurşun yüzde 6.7, nikel yüzde 14.6 ve çinko yüzde 15.2 gerilerken, alüminyum yüzde 16 arttı. Bakırın libresi, geçen ay 3.53 dolarla Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

"Risk algısı azaldı"

Tarım emtialarında da mayısta sert satışlar görüldü. Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 6.2, soya fasulyesi yüzde 8.4 ve pirinç yüzde 0.5 gerilerken, mısır yüzde 1.5 arttı. Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, Çin'deki yavaş ekonomik iyileşme ve resesyon riskleriyle emtia fiyatlarının mayıs ayında düşüş kaydettiğini belirtti.

Buna ek olarak, ABD’deki borç tavanına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinin ve doların yükseldiğini aktaran Hansen, böylece piyasalarda risk algısının azaldığını söyledi. Hansen, emtia piyasasında kayıpların özellikle büyüme odaklı iki sektör olan enerji ve endüstriyel metallerin öncülüğünde gerçekleştiğini kaydetti. Geçen ay enerji emtialarında da sert satışlar görüldü. Mayıs ayını Brent petrol yüzde 10,1, New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğalgaz da yüzde 6 kayıpla kapattı.

"Petrol 100 dolar olmaz"

Bu haftanın en merak edilen konusu ise Suudi Arabistan’ın “Temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil kesintiye gideceğiz” açıklamasından sonra petrol fiyatlarının akibetinin ne olacağıydı… Petrolün yükselmesini amaçlayan Suudilerin planı tutmadı. Yahoo Finans’a konuşan eToro Küresel Pazarlar Stratejisti Ben Laidler “Piyasa, 1.5 yıldır bir durgunluk olduğunu konuşuyor. Bu, talep görünümünü baltalıyor ve bence bu devam edecek” dedi ve ekledi: “Burada bekleyebilecekleri en iyi şey, fiyatı sabitlemek veya düşüşü yönetmek. Açıkçası 100 dolarlık petrolden bahsetmek olmayacak bir şey.” Petrol dünyasının nabzını tutan Oilprice.com da dün “Suudi Arabistan’ın başarısız fiyatları artırma girişimi” başlığını attı.