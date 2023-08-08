Üç büyükler, altın, bakır ve buğday geriledi

Altın, ABD'de büyüyen bütçe açığına dair endişeler ve güçlü ekonomik verilerin tahvil getirilerini yükseltmesiyle geriledi. Dünya Altın Konseyi'ne göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel altın talebi de yıllık bazda yüzde 2 düşerek 921 tona geriledi.

Enerji emtiasında ise karışık bir seyir izlendi. Brent petrol haftayı yüzde 1.8 yükselişle tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 2.2 değer kaybetti. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2.1, kurşun yüzde 1.4, nikel yüzde 5 değer kaybederken, alüminyum yüzde 0.1, çinko yüzde 1.3 artış kaydetti. Tarım ürünleri tarafından da geçen hafta sert satışlar oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday 10.1, mısır yüzde 6.2, soya fasulyesi yüzde 3.7 değer kaybederken, pirinç yüzde 2 değer kazandı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasına karşın üretim tahminlerindeki yükseliş, buğday ve mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi.