Yeni emtia gözdesi kahvedeki yükseliş yüzde 7'yi aştı

Altının ons fiyatı, Asya merkez bankalarının para birimlerini koruma amaçlı önlemler alması sonrası yükselişe geçerken, haftayı yüzde 0.2 yükselişle tamamladı. Gümüş yüzde 0.5, paladyum yüzde 4.1, platin yüzde 3.7 değer kazandı. Öte yandan tezgâh üstü piyasada, bakır yüzde 2.2, çinko yüzde 5.4, kurşun yüzde 0.1 ve alüminyum yüzde 1 artış kaydederken, nikel yatay bir seyir izledi.

Petrol fiyatları da küresel arz endişelerinin etkisiyle yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Geçen hafta Brent petrol yüzde 2.2, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 1.5 arttı.

Fiyat artışında, Suudi Arabistan ve Rusya'da kesintilerin eylülde de devam etmesi ve üretici bazı ülkelerde petrol üretiminde yaşanan olumsuzluklar etkili oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1.3, pirinç yüzde 0.9 değer kazanırken, mısır yüzde 1.8, soya fasulyesi yüzde 1.7 azaldı. Analistler, dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi sonucunda buğday fiyatlarının arttığını söyledi.

Dünya mısır üretim tahminlerinin önceki aya göre artış göstermesi ise mısır fiyatlarının değer kaybetmesine neden oldu. Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve yüzde 7.1, şeker yüzde 3.2, kakao yüzde 2.6, pamuk yüzde 0.9 arttı. Şeker, 0.2779 dolarla Ekim 2011’den bu yana, kakao da 3.763 dolarla Mart 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve fiyatlarındaki yükselişte küresel üretimdeki keskin düşüş ve uluslararası piyasalarda kahve çekirdeklerine artan talep etkili oldu.