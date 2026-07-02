ABD petrol stoklarında sert düşüş: Beklentiler aşıldı

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalarak 408 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalması yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları da aynı dönemde 5 milyon 500 bin varil azaldı. Böylece stratejik rezervler 325 milyon 700 bin varil seviyesine indi.

ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil düşüşle 214 milyon varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi geriledi

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 20-26 Haziran haftasında 9 bin varil azalarak 13 milyon 810 bin varile düştü.

Söz konusu haftada ülkenin ham petrol ithalatı günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 279 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük 661 bin varil gerileyerek 4 milyon 8 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık üretim beklentisi 13,7 milyon varil

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.