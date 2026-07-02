Resmi Gazete'de yayımlandı: Petrol hakkına müteallik karar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arar Petrol AŞ'ye, Hatay ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan üç ayrı kara sahasında petrol arama ruhsatı verildi.

Bu kapsamda şirketE, Hatay'da 25 bin 550 ve 62 bin 336 hektar yüzölçümüne sahip iki saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık sahaya petrol arama ruhsatı verildi.