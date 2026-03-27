Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (27 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 35 kuruşluk indirim geldi.

Motorinde bugün devreye alınan indirimin ardından, piyasalarda bu kez 6,23 liralık zam beklentisi oluştu. Söz konusu artışın, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Motorin fiyatı hangi seviyeye çıkacak?

Beklenen zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 74,86 liraya, Ankara’da 75,99 liraya, İzmir’de 76,26 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatların 77,71 lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 68.63 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 69.76 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 70.03 TL

LPG: 30.29 TL