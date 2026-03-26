Finans kuruluşları tahminleri güncelledi: Petrolde ikinci çeyrek beklentiler yukarı çekildi

ABD/İsrail ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, petrol fiyat tahminlerinde geniş bir aralık oluşmasına neden oldu. 2026 yılı için Brent petrol ortalama beklentileri çoğunlukla 70-85 dolar bandında toplanırken, kısa vadede arz kesintilerine bağlı olarak fiyatların 100 doların üzerine çıkabileceği öngörüleri de gündeme geldi.

Tahminler geniş bantta şekillendi

Matriks Haber’in 13 uluslararası finans kuruluşunun raporlarından yaptığı derlemeye göre, Mart 2026 itibarıyla güncellenen projeksiyonlar, Brent petrol fiyatlarında yüksek oynaklığa rağmen orta vadede dengelenme beklentisini ortaya koydu. Tahminlerin genel olarak 70-110 dolar aralığında yoğunlaştığı görüldü.

2026 Brent beklentileri: 70-85 dolar bandı

2026 yılı ortalama Brent fiyatına ilişkin 8 kurum görüş paylaşırken, medyan beklenti 77,50 dolar, ortalama ise 77,25 dolar olarak hesaplandı. En düşük tahmin 70 dolar ile BMI Research’ten gelirken, en yüksek beklenti 85 dolar ile Goldman Sachs ve Barclays tarafından dile getirildi.

İkinci çeyrekte 100 dolar senaryosu öne çıktı

2026’nın ikinci çeyreğine yönelik 7 kurumun öngörüleri farklı seviyelere işaret etti. Bu dönem için medyan tahmin 100 dolar, ortalama ise 99,71 dolar oldu. En düşük tahmin 80 dolar ile UBS’ten gelirken, en yüksek beklenti 110 dolar ile Morgan Stanley ve United Overseas Bank tarafından açıklandı.

WTI tarafında daha sınırlı görünüm

WTI tarafında ise 2026 yılı ortalama fiyat beklentisini paylaşan 7 kurumun tahminleri medyan 70 dolar, ortalama 71,29 dolar seviyesinde gerçekleşti. En düşük öngörü 64 dolar ile Citi’den, en yüksek tahmin ise 80 dolar ile Morgan Stanley’den geldi.

2027’de dengelenme beklentisi sürüyor

2027 yılına ilişkin Brent tahminleri 5 kurum tarafından açıklanırken, medyan beklenti 77,50 dolar, ortalama 76 dolar olarak hesaplandı. Bu başlıkta en düşük tahmin 67,50 dolar, en yüksek tahmin ise 85 dolar oldu.

Yıl sonu tahminleri 80-110 dolar aralığında

2026 yıl sonu Brent fiyatına ilişkin 3 kurum değerlendirme yaparken, medyan tahmin 85,50 dolar seviyesinde oluştu. Bu kapsamda en düşük beklenti 80 dolar, en yüksek tahmin ise 110 dolar olarak kaydedildi.

Kurumlara göre petrol öngörüleri

BMI, Brent ve WTI için 2026 genelinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde ortalama fiyat öngörerek en temkinli kurumlar arasında yer aldı ve piyasanın zamanla dengeye oturacağını savundu.

Citi, Brent için 71 dolar, WTI için 64 dolar tahmini yaparken, mevcut şokun yıl geneline yayılmayacağı ve fiyatların yeniden dengeleneceği görüşünü dile getirdi.

UBS, 2026 Brent ortalamasını 72 dolar olarak belirlerken, ilk çeyrekte 71 dolar ve kısa vadede 80 dolara yaklaşan fiyatlara dikkat çekerek jeopolitik risklerin yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.

DBS, Brent için 77,50 dolar ortalama beklenti açıklarken, fiyatların çatışma öncesi seviyelerin üzerinde kalabileceğini ve risk priminin devam edebileceğini belirtti.

Bank of America (BofA), Brent tahminini 77,50 dolara yükseltirken ikinci çeyrekte ortalama 80 dolar öngördüğünü, yılın ikinci yarısında ise geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

HSBC, 2026 için 80 dolar Brent tahminiyle daha dengeli bir görünüm sunarken, jeopolitik risklere rağmen yıllık ortalamada sınırlı artış beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs, Brent için 85 dolar ortalama tahmin paylaşırken, kısa vadede özellikle Mart-Nisan döneminde fiyatların 110 dolar civarında seyredebileceğini ve risk priminin yüksek olduğunu kaydetti.

Barclays, Brent tahminini 85 dolara çıkarırken bu beklentinin Hürmüz Boğazı’nın 2-3 hafta içinde normale döneceği varsayımına dayandığını belirtti.

Rabobank, ikinci çeyrek için 90 dolar seviyesinde tahmin açıklayarak kısa vadede fiziksel arz sıkışıklığının fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini ifade etti.

Standard Chartered, Brent tahminini 85,50 dolara yükselterek Orta Doğu’daki gerilim ve arz daralması risklerinin fiyatlar üzerinde güçlü baskı yarattığını vurguladı.

JPMorgan, ikinci çeyrekte Brent’in 100 dolar, üçüncü çeyrekte ise 90 dolar seviyesinde olabileceğini öngörerek arz şokunun ardından kademeli bir dengelenme sürecine işaret etti.

Morgan Stanley, ikinci çeyrek için Brent tahminini 110 dolar, üçüncü çeyrek için 90 dolar olarak güncelleyerek arz kesintisinin beklenenden daha güçlü olduğunu ve fiyatların yüksek kalabileceğini belirtti.

UOB, en yüksek tahminlerden birini paylaşarak Brent’in kısa vadede 130 dolara kadar yükselebileceğini, ikinci çeyrek için ise 110 dolar seviyesini baz aldığını açıkladı.

Arz şoku ve talep yıkımı riski

Sayısal tahmin paylaşmayan diğer yabancı kurumlar da benzer bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.

Tahmin açıklayan 13 kurum dışında görüş bildiren Vitol, Capital Economics, Citadel Securities, Macquarie, CBA, ANZ ve ING, petrol piyasasında belirleyici unsurun Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Arz daralmasının fiyatlar üzerinde güçlü bir risk primi oluşturduğu vurgulandı.

Kurumlar ayrıca petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcı olması halinde talep tarafında daralma riskinin artabileceğini belirtirken, çatışmanın seyrine bağlı olarak piyasada hem sert yükseliş hem de hızlı normalleşme ihtimalinin birlikte bulunduğunu ifade etti.