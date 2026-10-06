Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (6 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Motorinde litre başına 4,95 liralık indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansırken, benzinde değişiklik olmadı. İndirimin ardından benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 5 TL’ye kadar geriledi. Söz konusu fark 17 Eylül’de 20 TL’ye kadar çıkmıştı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 84.70 TL

Motorin: 90.20 TL

LPG: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 84.50 TL

Motorin: 90.00 TL

LPG: 40.60 TL

Ankara:

Benzin: 85.70 TL

Motorin: 91.30 TL

LPG: 41.29 TL

İzmir:

Benzin: 85.90 TL

Motorin 91.50 TL

LPG: 41.20 TL