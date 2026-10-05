Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorinde indirim bekleniyor: İşte indirim sonrası beklenen fiyatlar
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,95 liralık indirim öngörülürken, indirimin ardından İstanbul'da motorinin litresinin 90,05 liraya gerilemesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,95 liralık indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Motorin ne kadar olacak?
Beklenen 4,95 liralık indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,05 liraya, Ankara'da 91,15 liraya ve İzmir'de 91,45 liraya gerileyecek.
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92,85 lira seviyesine düşecek.