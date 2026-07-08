Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (8 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Motorin fiyatlarına Salı günü yapılan 1 lira 30 zammın ardından çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir artış daha yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatına son iki gün içinde toplam 2 lira 6 kuruş zam gelmiş oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 66.78 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 66.63 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 63.84 TL

Motorin: 67.90 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir:

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 68.17 TL

LPG: 30.99 TL