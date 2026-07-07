Tesla enerji depolamada Esyasoft ile ortaklığa gidiyor

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Tesla ve Esyasoft, İngiltere, Batı Avrupa, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Hindistan pazarlarını hedefleyen 15 GWh’yi aşan batarya enerji depolama portföyü için küresel işbirliği başlattı. 7 Temmuz 2026 saat 12.16 GMT+3’te duyurulan anlaşma, şebeke ölçekli Batarya Enerji Depolama Sistemleri’nin geliştirilmesi, kurulumu, işletimi ve yaşam döngüsü yönetimini kapsıyor. Tesla hissesi haber akışında yüzde 6,69 yükseliş gösterdi.

Tesla enerji depolama işbirliği, elektrik talebinin hızlandığı ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha karmaşık hale geldiği bir dönemde geldi. Esyasoft, IHC bünyesindeki Sirius International Holding’in iştiraki olarak enerji dönüşümü teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Şirketler, başlangıç portföyünün enerji depolama altyapısında küresel ölçekte açıklanan büyük girişimlerden biri olacağını belirtiyor.

15 GWh portföy yüksek büyüme pazarlarına odaklanacak

Tesla enerji depolama anlaşması, şebeke ölçekli Batarya Enerji Depolama Sistemleri’nde 15 GWh’yi aşan ilk portföy hedefiyle öne çıkıyor. Şirketler, portföyü geliştirme, devreye alma, işletme ve yaşam döngüsü yönetimi aşamalarında birlikte çalışacak. İşbirliği, enerji depolama projelerinde yalnızca ekipman tedariğine değil, kurulum sonrası operasyonel devamlılığa da odaklanacak.

Hedef pazarlar arasında İngiltere, Batı Avrupa, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Hindistan yer alıyor. Bu bölgeler, artan elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve veri merkezi kapasitesi nedeniyle depolama ihtiyacını büyütüyor. Şirketler, çözümleri “Esyasoft Energy Storage powered by Tesla” çatısı altında pazara sunmayı planlıyor.

Tesla enerji depolama teknolojisi, Esyasoft’un dijital kamu hizmetleri, enerji altyapısı, yapay zeka ve büyük ölçekli proje teslim kabiliyetiyle birleştirilecek. Ortak yapı, müşterilere şebeke güvenilirliğini artıran, yenilenebilir enerji payını yükselten ve uzun vadeli enerji dayanıklılığını güçlendiren entegre çözümler sunmayı hedefliyor.

Körfez ülkelerinde şebeke yatırımları hızlanıyor

Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi, temiz enerji stratejileri ve yeni nesil enerji altyapısı yatırımları nedeniyle Tesla enerji depolama işbirliğinin ana odaklarından biri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, güncellenmiş UAE Energy Strategy 2050 kapsamında yenilenebilir enerjinin katkısını 2030’a kadar üç katına çıkarmayı hedefliyor. Suudi Arabistan ise Vision 2030 çerçevesinde yenilenebilir enerji kurulumlarını hızlandırıyor.

Bölgedeki yatırım dalgası, akıllı batarya depolama ve dijital şebeke çözümlerine yönelik talebi artırıyor. Körfez ülkeleri, yapay zeka, ileri imalat ve büyük ölçekli veri merkezleri için daha esnek elektrik altyapısı kurmaya çalışıyor. Batarya enerji depolama sistemleri, bu altyapıda kesintisiz güç, frekans dengesi ve yenilenebilir kaynak entegrasyonu açısından daha kritik hale geliyor.

Tesla enerji depolama portföyü, bölgedeki kamu kuruluşları, hükümet kurumları ve büyük sanayi geliştiricileri için esnek güç altyapısı sunmayı amaçlıyor. Körfez ekonomileri, enerji güvenliği ve sanayi rekabetçiliğini birlikte yönetmek zorunda kalıyor. Depolama kapasitesi, güneş ve rüzgar üretimindeki dalgalanmayı dengeleyerek şebeke güvenilirliğini destekleyebilir.

Yapay zeka ve veri merkezleri elektrik talebini artırıyor

Küresel enerji sektörü, yapay zeka ve hiper ölçekli veri merkezlerinin yarattığı elektrik talebiyle yeni bir yatırım döngüsüne giriyor. İleri imalat tesisleri de daha yüksek ve daha istikrarlı güç ihtiyacı yaratıyor. Tesla enerji depolama işbirliği, bu talep artışını karşılayacak esnek altyapı arayışına yanıt verme iddiası taşıyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları hızlandıkça şebeke işletmecileri daha fazla dengeleme kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Güneş ve rüzgar üretimi, hava koşullarına bağlı olarak saatlik ve günlük dalgalanmalar yaratıyor. Batarya enerji depolama sistemleri, fazla üretimi depolayarak talebin arttığı saatlerde sisteme geri verebiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, enerji depolama ve şebeke modernizasyonunu 2030’a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefinin temel kolaylaştırıcıları arasında görüyor. Ülkeler, karbonsuzlaşma hedeflerini enerji güvenliği ve maliyet kontrolüyle birlikte yürütmeye çalışıyor. Büyük ölçekli depolama altyapısı, modern güç sistemlerinin temel bileşenlerinden biri haline geliyor.

Tesla ve Esyasoft yaşam döngüsü yönetimine odaklanacak

Tesla Energy & Charging Başkan Yardımcısı Mike Snyder, işbirliğinin akıllı şebeke çözümlerini ihtiyaç duyulan pazarlarda ölçeklendirmeyi hedeflediğini belirtti. Snyder, Tesla’nın dikey entegrasyon yapısının tasarımdan operasyona kadar proje yaşam döngüsünü sadeleştirdiğini ifade etti. Tesla enerji depolama tarafında şirket, Esyasoft ile uygulama takvimini hızlandırmayı ve modern şebekeler için sürdürülebilir entegrasyon sağlamayı hedefliyor.

Sirius International Holding CEO’su Ajay Hans Raj Bhatia, Esyasoft’un dijital zeka ve enerji altyapısı kesişiminde farklılaşan bir platform kurduğunu söyledi. Bhatia, Tesla ile işbirliğini şirketin büyüme sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Açıklamaya göre Sirius, küresel ölçekte kritik altyapı sunabilecek teknoloji şirketlerini destekleme stratejisini sürdürüyor.

Esyasoft Kurucusu ve Grup CEO’su Bipin Chandra, ortaklığın müşterilerin yeni güç kapasitesini daha hızlı ve daha uygun maliyetle devreye almasına yardımcı olacağını belirtti. Chandra, elektrik talebinin benzeri görülmemiş hızda arttığını vurguladı. Tesla enerji depolama teknolojisi ile Esyasoft’un dijital kamu hizmetleri ve uygulama kabiliyetinin, devreye alma süresini kısaltabileceğini söyledi.

Enerji güvenliği ve rekabet gücü depolama talebini destekliyor

Hükümetler ve sanayi şirketleri, enerji güvenliği, ekonomik rekabetçilik, yapay zeka kapasitesi ve ileri imalat yatırımlarını aynı anda büyütmeye çalışıyor. Bu tablo, batarya enerji depolama sistemlerini tamamlayıcı teknoloji olmaktan çıkarıp temel altyapı kategorisine taşıyor. Tesla enerji depolama portföyü, bu dönüşüm içinde daha güvenilir ve daha temiz güç erişimi sağlamayı hedefliyor.

Esyasoft, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapısıyla akıllı kamu hizmetleri, yapay zeka destekli analitik, enerji altyapısı, hizmet olarak enerji, e-mobilite ve batarya enerji depolama sistemleri alanlarında entegre çözümler sunuyor. Şirket, Sirius International Holding ve IHC Group çatısı altında küresel erişimini genişletmeye çalışıyor. IHC Group, yatırım ölçeği açısından dünyanın büyük yatırım grupları arasında gösteriliyor.

Tesla enerji depolama işbirliği, kamu hizmetleri şirketleri, hükümetler ve işletmeler için ölçeklenebilir bir küresel platform oluşturmayı hedefliyor. Platform, yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırırken kritik elektrik altyapısının güvenilirliğini, esnekliğini ve dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Projelerin finansal etkisi, açıklanacak teslimat takvimi, bölgesel proje dağılımı, kapasite kurulumu ve gelir yazım hızına bağlı olarak netleşecek.

