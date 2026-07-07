Motorinde yeni zam beklentisi
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam gelirken, sektör kaynaklarına göre 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 76 kuruşluk yeni bir fiyat artışı daha bekleniyor.
Motorin fiyatlarına 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 76 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Beklenen artışın, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ile döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle gündeme geldiği belirtiliyor.
Zammın yürürlüğe girmesi halinde motorinin pompa satış fiyatı, dağıtım şirketleri ile illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.02 TL
LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.68 TL
Motorin: 65.83 TL
LPG: 30.59 TL
Ankara:
Benzin: 63.82 TL
Motorin: 67.09 TL
LPG: 31.19 TL
İzmir:
Benzin: 64.04 TL
Motorin: 67.36 TL
LPG: 30.99 TL