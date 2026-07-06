Japonya bağlantılı 10 gemi Hürmüz Boğazı'ndan çıktı

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) tarafından yayımlanan nakliye verilerine göre, Japonya bağlantılı on ticari gemi pazartesi günü Hürmüz Boğazı bölgesinden çıkış yaptı. Bölgedeki çatışmalar ve İran yönetiminin stratejik su yolunu kapatması nedeniyle ticari filolar aylarca gecikme yaşadı. Reuters haber ajansı, ayrılan filoda toplam 12 milyon varil Orta Doğu ham petrolü taşıyan altı çok büyük ham petrol taşıyıcısının (VLCC), iki kimyasal tankerinin, bir araç taşıyıcısının ve bir konteyner gemisinin yer aldığını bildirdi.

LSEG verileri, tankerlerin şubat sonu ile mart başı arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yüklenen ham petrolü taşıdığını ortaya koydu. Güney Koreli rafineri şirketi S-Oil pazartesi günü yaptığı açıklamada, rafinerisi için ham petrol taşıyan Long Wind adlı çok büyük ham petrol taşıyıcısının cumartesi günü Hürmüz Boğazı hattından ayrıldığını duyurdu.

Tanker rotaları Asya limanlarına doğru ilerliyor

Veriler, ilgili tankerin mart ayı başlarında iki milyon varil Suudi ham petrolü yüklediğini gösteriyor. Gemi nakliye takip sistemleri, tankerin 26 temmuz tarihinde Güney Kore'nin Onsan limanına ulaşmasını bekliyor. Washington ve Tahran yönetimlerinin Doha kentinde gerçekleştirdiği müzakerelerin tamamlanmasının ardından, 2 temmuz tarihinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere en az 35 gemi Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yaptı.

Katar ve Pakistan arabuluculuğu olumlu sonuçlar verdi

Katar Dışişleri Bakanlığı 1 temmuz tarihinde yaptığı açıklamada, Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların Doha'da ABD ve İranlı müzakerecilerle ayrı ayrı toplantılar yürüttüğünü belirtti. Bakanlık yetkilileri, gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin olumlu yönde ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi. Küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı su yolundaki hareketlilik, diplomatik adımların ardından küresel piyasalarda tedarik zinciri risklerini hafifletiyor.