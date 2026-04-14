Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (14 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Motorine indirim geldi (14 Nisan 2026)
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Türkiye’de motorin fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 lira indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı. 14 Nisan 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Yapılan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa satış fiyatlarına da yansıdı.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 72,23 liraya, Ankara’da 73,35 liraya, İzmir’de 73,63 liraya geriledi. Doğu illerinde ise motorin litre fiyatı 75,08 lira seviyesine düştü.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 72.12 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL