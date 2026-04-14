Petrolde kısmi düşüş: Kriz sürerken fiyatlar geri çekildi

Petrol fiyatları, Washington ile Tahran arasında yeniden diplomasi kapısının aralanabileceğine yönelik sinyallerin güçlenmesiyle geriledi. ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka hamlesinin ardından barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceği beklentisi piyasaları aşağı çekti.

Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyesine doğru çekilirken, ABD ham petrolü de yüzde 3,4’e varan kayıpla 95,69 dolara indi.

Diplomasi sinyalleri fiyatları aşağı çekti

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre taraflar, daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak amacıyla yüz yüze yeni bir müzakere turunu değerlendirmeye aldı. Planlanan görüşmelerin, 7 Nisan’da ilan edilen iki haftalık geçici ateşkes süresi dolmadan yapılması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada Tahran’ın temasa geçtiğini belirterek, “Bu sabah doğru kişiler, uygun kişiler tarafından arandık ve bir anlaşma yapmak istiyorlar” dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde barış görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Savaş piyasaları sarsmaya devam ediyor

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş yedinci haftasına girerken enerji piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle enerji altyapısına yönelik saldırılar ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri sınırlandırması, arz tarafında ciddi baskı yarattı. ABD’nin pazartesi günü İran’ın Basra Körfezi’ndeki limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere abluka uygulaması ise tansiyonu daha da yükseltti.

Suudi Arabistan’dan “müzakere” baskısı

Öte yandan, The Wall Street Journal’ın Arap yetkililere dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, ABD’ye ablukayı kaldırması ve yeniden müzakere sürecine dönmesi yönünde baskı yaptı. Bu talebin arkasında, Washington’ın attığı adımın İran’ı diğer önemli deniz ticaret rotalarını da aksatmaya yönlendirebileceği endişesi bulunuyor.

Uzmanlar: Arz sıkışıklığı sürüyor

Westpac Banking Corp emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, diplomatik temas ihtimalinin Brent ve WTI kontratlarındaki sert yükselişleri sınırlayabileceğini ifade etti. Rennie, “Diplomatik sinyaller fiyatları 100 dolar civarında tutsa bile, arz sıkışıklığı artıyor. Hürmüz’den geçişler kısıtlı kaldığı sürece reel ekonomide yakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı devam edecek” dedi.

Akaryakıt fiyatlarında rekor seviyeler

ABD’de benzin ve dizel fiyatları ay başında 2022’den bu yana en yüksek seviyelere çıkarken, Avrupa’da jet yakıtı ve dizel fiyatları varil başına 200 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yaklaştı.

ABD: Süreci sonlandırabiliriz

Artan akaryakıt maliyetlerinin ABD’li tüketiciler üzerindeki etkisini kabul eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hafta sonu Pakistan’da İran ile yürütülen ancak sonuçsuz kalan görüşmelere liderlik etti. Vance, uygulanan ablukanın ABD’nin müzakere gücünü artırdığını belirtti. Fox News’e konuşan Vance, “Hedeflerimize ulaştığımız bir noktadayız. Artık bu süreci yavaş yavaş sonlandırmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.