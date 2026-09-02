Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar ( 2 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta peş peşe zam kapıda: Bu gece tabelalar değişiyor
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt tabelalarına yansımaya hazırlanıyor. ABD-İran geriliminin Brent petrolü 95 doların üzerine taşımasının ardından otogaza bu gece yarısından itibaren zam yapılacak. Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki seyrin sürmesi halinde motorin ve benzine de yeni zamların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerinde bu hafta yeni fiyat artışları gündeme geldi.
ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlamasıyla Brent petrolün varil fiyatının 95 doların üzerine çıkması, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına zam beklentisini güçlendirdi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazda fiyat artışı kesinleşirken benzin ve motorinde uygulanacak zammın tutarı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Otogaza bu gece zam geliyor
Otogazın litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren 1 lira 9 kuruş artacak. Zamla birlikte otogazın litre fiyatının 35 lira sınırına yaklaşması bekleniyor.
Benzin ve motorinde gözler hafta sonunda
Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenirken, sektör kaynakları motorin ve benzinde de zam ihtimaline işaret etti.
Kaynaklar, motorine cuma, benzine ise cumartesi gününden geçerli zammın gündeme gelebileceğini belirtti.
2 Eylül İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,10 TL
Otogaz: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,96 TL
Otogaz: 33,19 TL
Ankara:
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 82,22 TL
Otogaz: 33,89 TL
İzmir:
Benzin: 75,62 TL
Motorin: 82,49 TL
Otogaz: 33,79 TL