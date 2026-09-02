Savaş denize taşındı: ABD iki İran tankerini vurdu

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ABD ile İran arasındaki gerilim deniz trafiğinin kalbine taşındı. ABD ordusunun son operasyonunda İran devletine ait iki tankerin vurulması, Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmanın artık yalnızca üsler, füze sistemleri ve askeri tesislerle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

ABD’li yetkililere göre saldırılar, İran Devrim Muhafızları'nın ticari gemilere ve Amerikan askeri unsurlarına yönelik son girişimlerine karşılık düzenlendi. Böylece İran tankerleri, yaptırım ihlallerinin ötesinde doğrudan askeri misillemenin parçası haline geldi.

Washington yeni bir eşiği geçti

Saldırının en dikkat çekici yönünü ABD'nin karşılık yöntemindeki değişiklik oluşturuyor. Washington yönetimi, ticari gemilere yönelik İran saldırılarına bundan böyle İran tankerlerini hedef alarak yanıt verme seçeneğini uygulamaya koydu.

Bu yaklaşım, çatışmanın ekonomik boyutunu da genişletiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde tankerlerin doğrudan hedef haline gelmesi deniz taşımacılığı, sigorta primleri ve navlun maliyetleri üzerinde yeni baskı oluşturabilir.

ABD'nin son operasyonunun yalnızca iki tankerle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Amerikan kuvvetlerinin yaklaşık 100 hedefi kapsayan daha geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiği ve tankerlerin de bu operasyon kapsamında vurulduğu bildirildi.

Hürmüz'de risk artık yalnızca askeri değil

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri. Bölgede tanker trafiğinin aksaması veya ticari gemilere yönelik saldırıların artması, Orta Doğu'daki askeri gerilimin kısa sürede küresel enerji piyasalarına taşınmasına yol açabiliyor.

ABD kuvvetleri bir yandan İran'a ait hedeflere saldırırken diğer yandan ticari gemilerin boğazdan geçişine eskort sağlamayı sürdürüyor. Washington böylece İran'ın deniz trafiği üzerindeki baskısını azaltmaya ve enerji akışının tamamen kesilmesini önlemeye çalışıyor.

Ancak tankerlerin karşılıklı misillemenin parçası haline gelmesi, boğazdaki güvenlik riskinin yeni bir seviyeye çıktığı anlamına geliyor. Enerji taşıyan gemilerin çatışmanın doğrudan unsuru haline gelmesi halinde piyasaların karşı karşıya kalacağı risk yalnızca arz kaybıyla sınırlı olmayabilir.

Gözler İran'ın vereceği yanıtta

Bundan sonraki sürecin yönünü İran'ın iki tankerin vurulmasına nasıl karşılık vereceği belirleyecek. Tahran'ın saldırıyı yeni bir tırmanma gerekçesi olarak görmesi halinde ticari gemilere yönelik tehditler, füze ve insansız hava aracı saldırıları ile bölgedeki askeri hareketlilik yeniden artabilir.

Böyle bir senaryo Hürmüz'den geçen petrol miktarının azalması riskini artırırken enerji fiyatlarında yeni bir yükselişi de beraberinde getirebilir.

ABD tarafı ise İran'ın boğaz üzerindeki stratejik kontrolünün önemli ölçüde zayıflatıldığını savunuyor. Amerikan yönetiminin bölgedeki askeri varlığını ve gemi eskortlarını sürdürmesi, Washington'un Hürmüz'deki deniz trafiğini açık tutmayı çatışmanın temel hedeflerinden biri haline getirdiğini gösteriyor.

Petrol piyasası için yeni risk

Tankerlerin doğrudan hedef alınması petrol piyasası açısından kritik bir değişime işaret ediyor. Daha önce çatışmanın enerji fiyatlarına etkisi ağırlıklı olarak Hürmüz'ün kapanma ihtimali üzerinden fiyatlanırken, artık enerji taşıyan gemilerin kendileri de askeri hedef haline geliyor.

Bu durum tanker sahiplerinin bölgeye gemi gönderme isteğini azaltabilir, sigorta maliyetlerini artırabilir ve petrol taşıma ücretlerinde yeni yükselişlere yol açabilir. Fiziki petrol akışı devam etse bile taşımacılık maliyetlerindeki artış enerji fiyatlarına ek baskı oluşturabilir.

Özellikle Hürmüz çevresindeki karşılıklı saldırıların devam etmesi halinde petrol fiyatlarıyla birlikte küresel enflasyon beklentilerinin de yeniden yükselmesi gündeme gelebilir.

Piyasalar şimdi iki gelişmeyi izleyecek

Küresel piyasalar açısından ilk kritik başlık İran'ın vereceği karşılık olacak. İkinci başlık ise ABD'nin “tankere tankerle karşılık” yaklaşımını yalnızca bu operasyonla sınırlı tutup tutmayacağı.

Karşılıklı tanker saldırılarının kalıcı bir yönteme dönüşmesi, ABD-İran savaşında yeni ve ekonomik açıdan daha maliyetli bir cephe açabilir.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde Hürmüz'deki ticari gemi geçişleri, tanker eskortları ve petrol fiyatlarının seyri yakından izlenecek. Deniz taşımacılığındaki herhangi bir yeni aksama, bölgedeki askeri gerilimin küresel piyasalara etkisini çok daha hızlı büyütebilir.