KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Son başvurunun üzerinden 3 gün geçti ve her geçen gün sonuç tarihi araması hızlanıyor. Adaylar bilgiye ulaşmak için "GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuç tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçen yıl başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 11 Eylül'de ilan edilmişti. Değerlendirme süreci aynı işlediği takdirde 2026 KYK yurt sonuçlarının 3 Eylül Çarşamba açıklanması beklenir.

Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.